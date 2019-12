Johaugová dominovala v 1.etape Tour de Ski

Tour de Ski - 1. etapa vo švajčiarskom Lenzerheide:



Preteky s hromadným štartom voľnou technikou (10 km):



1. Therese Johaugová 28:12,1 min

2. Heidi Wengová (obe Nór.) +12,3 s

3. Ebba Anderssonová (Švéd.) +12,9

4. Ingvild Flugstad Östbergová +13,1

5. Astrid Jacobsenová (obe Nór.) +24,1

6. Natalia Nepriajevová (Rus.) +40,1

7. Tiril Wengová (Nór.) +40,6

8. Moa Lundgrenová +41,3

9. Charlotte Kallaová (obe Švéd.)

10. Kerttu Niskanenová (Fín.) +42,0

Lenzerheide 28. decembra (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová suverénnym spôsobom zvíťazila v úvodnej etape Tour de Ski, ktorou boli preteky s hromadným štartom vo švajčiarskom stredisku Lenzerheide.V cieli mala náskok 12,3 sekundy pred krajankou Heidi Wengovou. Tretia dobehla Švédka Ebba Anderssonová. Slovenská reprezentantka Alena Procházková bola v štartovnej listine, no do pretekov napokon nevyrazila.Organizátori etapového podujatia pripravili pre nový ročník novinku, vôbec premiérovo odštartovala Tour de Ski pretekmi s hromadným štartom. Na trati boli podľa vzoru cyklistiky dva prejazdy, kde sa dali získať body do špeciálnej súťaže, teda nie do Svetového pohára, ani do celkového poradia Tour de Ski.Johaugová od začiatku udávala tempo a pred prvým bodovaným prejazdom ešte zvýšila rýchlosť. Na štvrtom kilometri už bola osamotená a držala si náskok pred súperkami približne desať sekúnd. Druhá Wengová zdolala Švédku Anderssonovú až v cieľovej rovinke.