Johaugová zdolala Östbergovú, medzi mužmi ruská bežecká dominancia

4. etapa Tour de Ski - Dobbiaco (Tal.):



muži - 15 km voľne: 1. Sergej Usťugov (Rus.) 31:02,5 min, 2. Ivan Jakimuškin (Rus.) +22,6, 3. Alexander Boľšunov (Rus.) +29,0, 4. Calle Halfvarsson (Švéd.) +29,6, 5. Hans Christer Holund (Nór.) +34,6, 6. Arťom Maľcev (Rus.) +35,2, 7. Andrej Melničenko (Rus.) +37,0, 8. Sjur Röthe (Nór.) +39,4, 9. Lucas Bögl (Nem.) +42,6, 10. Denis Spicov (Rus.),... 59. Ján KORISTEK (SR) +3:02,4



poradie v Tour de Ski po 3. etape: 1. Usťugov 1:06:43 h, 2. Boľšunov +27, 3. Kläbo +37, 4. Holund +1:20, 5. Maľcev +1:22, 6. Melničenko +1:25,... 64. KORISTEK +5:21,0



poradie v SP (14 z 43): 1. Kläbo 630 b., 2. Boľšunov 502, 3. Emil Iversen (Nór) 495, 4. Iivo Niskanen (Fín.) 388, 5. Usťugov 350, 6. Holund 345

Dobbiaco 31. decembra (TASR) - Ruskí bežci na lyžiach dominovali v silvestrovskej 3. etape Tour de Ski v talianskom stredisku Dobbiaco, keď na trati 15 km voľne obsadili prvé tri priečky. Triumfoval favorizovaný Sergej Usťugov časom 31:02,5 min s výrazným náskokom 22,6 sekundy pred Ivanom Jakimuškinom, tretí skončil Alexander Boľšunov (+29,0).Slovenský reprezentant Ján Koristek obsadil 59. priečku s mankom viac ako tri minúty na víťaza. V celkovom poradí TdS mu patrí 64. pozícia.Usťugov viedol na všetkých medzičasoch a suverénnym spôsobom sa dostal na čelo celkového poradia Tour de Ski. Z čela zosadil Nóra Johannesa Hösflota Kläba, líder Svetového pohára obsadil až 17. pozíciu. Usťugov v Dobbiacu obhájil prvenstvo na rovnakej trati z vlaňajška, v sobotu v Lenzerheide vyhral aj prvú etapu miniseriálu. Skvelým finišom sa na druhú pozíciu prepracoval Jakimuškin. Rusi mali v elitnej desiatke až šesťnásobné zastúpenie, šiesty ešte skončil Arťom Maľcev, siedmy Andrej Melničenko a desiaty Denis Spicov.Beh žien na 10 km voľne ovládli Nórky, ktorým patrili štyri z prvých piatich priečok. Líderka SP Therese Johaugová časom 23:51,9 min v tesnom súboji zdolala krajanku Ingvild Flugstad Östbergovú iba o sedem desatín sekundy. Na tretej priečke skončila Švédka Ebba Anderssonová (+10,2). Do top desiatky sa v utorok zmestili aj tri Američanky, najlepšia z nich na 7. mieste Jessica Digginsová.Johaugová predtým vyhrala aj prvú etapu a vrátila sa na čelo prestížneho podujatia. "Dnes to bolo naozaj tesné, musela som ísť naplno až do konca. Boli to náročné preteky, ale som šťastná, že som opäť na najvyššom stupienku," povedala v cieli nórska reprezentantka, ktorá má v priebežnom hodnotení Tour náskok 21 sekúnd pred Ruskou Nataliou Neprjajevovou.Na Nový rok je na programe v Dobbiacu 4. etapa Tour de Ski - stíhačka na 15 km resp. 10 km klasicky.