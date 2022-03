Johaugová dominovala na 30 km klasicky v Holmenkollene

výsledky SP žien na 30 km klasicky s hromadným štartom v Oslo:



1. Therese Johaugová (Nór.) 1:19:22,8 h,

2. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +19,4 s,

3. Jonna Sundlingová (Švéd.) +32,3,

4. Kerttu Niskanenová (Fín.) +33,8,

5. Katharina Hennigová (Nem.) +34,7,

6. Teresa Stadloberová (Rak.) +46,7,

7. Rosie Brennanová (USA) +1:12,3 min,

8. Marte Skaanesová (Nór.) +1:13,1,

9. Ebba Anderssonová (Švéd.) +1:13,8,

10. Heidi Wengová (Nór.) +1:22,5



poradie v SP (po 20 z 22 pretekov):



1. Natalia Neprjajevová (Rus.) 973 bodov,

2. Anderssonová 732,

3. Jessica Digginsová (USA) 721,

4. Pärmäkoskiová 702,

5. Wengová 637,

6. Johaugová 635



poradie v SP v dištančných disciplínach (po 11 z 12):



1. Johaugová 635,

2. Frida Karlssonová (Švéd.) 458,

3. Pärmäkoskiová 425



Oslo 5. marca (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová suverénnym spôsobom triumfovala v sobotných pretekoch Svetového pohára na 30 km klasicky s hromadným štartom v Osle. Do cieľa prišla s náskokom 19,4 s pred Fínkou Kristou Pärmäkoskiovou a 32,3 pred Švédkou Jonnou Sundlingovou. Veľký glóbus získala Ruska Natalia Nepriajevová, hoci už v sezóne nemôže súťažiť po vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu.Johaugová potvrdila svoju suverenitu na dlhých tratiach a preteky v Holmenkollene ovládla rovnakým spôsobom ako na olympiáde v Pekingu. Nič na tom nezmenila ani zmena techniky. Nórka sa odpútala od súperiek za kótou 5 km. Päť kilometrov pred cieľom mala náskok už viac ako 1,5 minúty.Johaugová si upevnila červený dres pre najlepšiu pretekárku na dlhých tratiach. Vedúca žena celkového poradia Natalia Nepriajevová štartovať nemohla pre dištanc Ruska na medzinárodných súťažiach. Napriek tomu sa stala prvou ruskou víťazkou celkového poradia SP po 21 rokoch. Druhá v poradí SP a strieborná z olympiády Jessica Digginsová taktiež nenastúpila, preteky klasickou technikou jej vyhovujú výrazne menej. Bronzová z olympiády Kerttu Niskanenová z Fínska dobehla štvrtá.Tridsaťtriročná trojnásobná olympijská šampiónka z Pekingu deň pred pretekmi oznámila, že po sezóne ukončí kariéru. Bolo to pre ňu teda veľmi emotívne, čo demonštroval aj plač po príchode do cieľa. Počas kariéry získala v SP 81 individuálnych triumfov a spolu s tímovými 99.citovala agentúra DPA celkovo štvornásobnú olympijskú víťazku a 14-násobnú majsterku sveta.