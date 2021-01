Bežci na lyžiach Kläbo a Svahnová vyhrali šprint vo Falune

Beh na lyžiach - SP vo Falune



šprint klasickou technikou



muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 2:48,22 min., 2. Oskar Svensson (Švéd.) +1,45 s, 3. Haavard Solaas Taugböl (Nór.) +2,80, 4. Sergej Usťugov (Rus.) +2:97, 5. Lucas Chanavat (Fr.) +11,18, 6. Erik Valnes (Nór.) +48,36, v semifinále: 7. Gleb Retivych (Rus.), 8. Emil Iversen (Nór.), 9. Federico Pellegrino (Tal.) 10. Lauri Vuorinen (Fín.), ... v kvalifikácii: 79. Ján KORISTEK (SR)



celkové poradie SP (po 20 z 31 súťaží): 1. Alexander Boľšunov (Rus.) 1613 bodov, 2. Ivan Jakimuškin (Rus.) 774, 3. Maurice Manificat (Fr.) 588, 4. Andrej Melničenko 586, 5. Jevgenij Belov 586, 6. Denis Spicov (všetci Rus.) 657



poradie v šprinte (8 z 12): 1. Pellegrino 354, 2. Retivych 289, 3. Boľšunov 284, 4. Svensson 172, 5. Chanavat 167, 6. Richard Jouve (Fr.) 157



ženy: 1. Linn Svahnová (Švéd.) 3:13,17, 2. Anamarija Lampičová (Slovin.), 3. Jonna Sundlingová (Švéd.) obe +0,33, 4. Johanna Hagströmová (Švéd.) +3,53, 5. Tiril Udnes Wengová (Nór.) +7,06, 6. Ane Appelkvistová Stensethová (Nór.) +18,00, v semifinále: 7. Anna Dyviková (Švéd.), 8. Jessica Digginsová (USA), 9. Hanna Falková (Švéd.), 10. Jasmi Joensuuová (Fín), ... v kvalifikácii: 38. Alena PROCHÁZKOVÁ (SR)



celkové poradie SP (po 20 z 31 súťaží): 1. Digginsová 1174, 2: Julia Stupaková (Rus.) 904, 3. Rosie Brennanová (USA) 879, 4. Ebba Anderssonová (Švéd.) 861, 5. Tatiana Sorinová (Rus.) 780, 6. Natalia Neprjajevová (Rus.) 727,... 116. Alena PROCHÁZKOVÁ a Barbora KLEMENTOVÁ (obe SR) po 1



poradie v šprinte (8 z 12): 1. Lampičová 341, 2. Nadine Fändrichová (Švaj.,) 259, 3. Svahnová 250, 4. Neprjajevová 214, 5. Digginsová 190, 6. Brennanová 185

Falun 31. januára (TASR) - Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Linn Svahnová triumfovali v nedeľnom šprinte klasickou technikou na podujatí Svetového pohára v behu na lyžiach vo švédskom Falune. Slovenskí reprezentanti Alena Procházková a Ján Koristek neuspeli v kvalifikácii a medzi elitu sa neprebojovali.Kläbo zvládol rozhodujúcu jazdu na 1,4 km dlhej trati suverénne a o 1,45 s predstihol Švéda Oskara Svenssona. Na tretej pozícii prišiel do cieľa Nór Haavard Solaas Taugböl (+2,80). V poslednej zákrute v boji o pódium spadol ďalší nórsky reprezentant Erik Valnes a skončil šiesty. Do vyraďovacích bojov sa neprebojoval Koristek, ktorý skončil v kvalifikácii na poslednom 79. mieste s mankom 37,34 s na prvého Valnesa. Kläbo dosiahol 40. kariérny triumf, na čele celkovej klasifikácie je Rus Alexander Boľšunov.Svahnová sa vo finále presadila v záverečnom súboji troch lyžiarok, keď o 33 stotín sekundy zdolala Slovinku Anamariju Lampičovú. Rovnakú stratu +0,33 mala aj tretia v poradí Jonna Sundlingová zo Švédska. "" povedala 21-ročná Svahnová po deviatom víťazstve v pretekoch SP v kariére. Vo Falune nadviazala na sobotný úspech na 10 km klasicky. Procházková obsadila v kvalifikácii 38. miesto so stratou vyše štrnásť sekúnd na najrýchlejšiu Švédku Johannu Hagströmovú. Na postup medzi tridsiatku jej chýbalo 2,04 s. Líderkou SP je Američanka Jessica Digginsová, ktorá obsadila 8. pozíciu.