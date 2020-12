Po Nóroch sa nepredstavia v Davose a Drážďanoch ani Švédi

Štokholm 2. decembra (TASR) - Po nórskych bežcoch na lyžiach sa na pretekoch Svetového pohára v Davose a Drážďanoch nezúčastnia ani švédski a fínski reprezentanti. Tí sa rovnako obávajú, že by sa mohli nakaziť novým koronavírusom. V oboch dejiskách tak budú chýbať bežci z najúspešnejších krajín.



Podľa lekára švédskeho tímu Pera Anderssona nemôže reprezentantom nikto zaistiť bezpečnú cestu do dejísk SP vo Švajčiarsku a Nemecku. "Keď ochorenie COVID-19 naplno prepukne, môže mať pre infikovanú osobu závažné následky. Nikto z nás nie je pripravený zobrať na seba toto riziko," citovala Anderssona agentúra DPA. "Zhodli sme sa na tom, že v Davose a Drážďanoch nebudeme štartovať. Bolo to ťažké rozhodnutie, pristúpili sme k nemu s ohľadom na zdravie našich športovcov," vysvetlil Daniel Faahraeus, šéf úseku bežeckého lyžovania vo Švédskej lyžiarskej federácii.



Podľa lekárky Fínskeho olympijského výboru Maarit Valtonenovej nebola počas prechádzajúceho víkendu v Ruke dostatočne zabezpečená ochrana pretekárov pred možnou infekciou. Organizátori sa ich snažili držať v uzavretej "bubline", no to sa im vzhľadom na rozdielne podmienky a zaangažovanosť účastníkov nie celkom podarilo. "Žiaľ, v Ruke sme zistili, že ľudia majú ku koronavírusu veľmi odlišné nastavenie," uviedla Valtonenová vo svojom stanovisku. Či sa severské krajiny predstavia na Tour de Ski, nie je zatiaľ známe.