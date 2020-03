Šprint v Drammene pre Kläba a Sundlingovú

Svetový pohár v Drammene - šprint voľnou technikou:



Muži:

1. Johannes Hösflot Kläbo 2:57,65 min

2. Haavard Solaas Taugböl +0,65 s.

3. Eirik Brandsdal (Nór.) +0,69

4. Sindre Björnstad Skar (všetci Nór.) +0,94

5. Alexander Boľšunov (Rus.) +1,92

6. Erik Valnes (Nór.)



Ženy:

1. Jonna Sundlingová (Švéd.) 2:38,41 min

2. Nadine Fähndrichová (Švajč.) +0,24 s.

3. Linn Svahnová (Švéd.) +0,39

4. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.) +0,97

5. Maja Dahlqvistová (Švéd.) +5,70

6. Anamarija Lampičová (Slovin.) +26,04



Poradie šprintov (po 11 zo 14 pretekov):

1. Kläbo 550 bodov

2. Valnes 405

3. Golberg 386

4. Federico Pellegrino (Tal.) 385

5. Lucas Chanavat (Fr.) 373

6. Boľšunov 330



Poradie SP (po 32 z 39 pretekov):

1. Therese Johaugová 2368 bodov

2. Heidi Wengová (obe Nór.) 1647

3. Natalia Nepriajevová (Rus.) 1308

4. Astrid Jacobsenová 1244

5. Ingvild Flugstad Östbergová (obe Nór.) 1110

6. Jessica Digginsová (USA) 1078



Poradie šprintov (po 11 zo 14 pretekov):

1. Svahnová 509 bodov

2. Sundlingová 486

3. Lampičová 472

4. Nepriajevová 358

5. Maiken Caspersen Fallová (Nór.) 351

6. Sophie Caldwellová (USA) 338

Drammen 4. marca (TASR) – Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Jonna Sundlingová zvíťazili v stredajšom šprinte voľnou technikou v nórskom Drammene v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach. Kläbo potvrdil svoje šprintérske kvality a dosiahol ôsmy triumf na najkratšej trati v tejto sezóne. Premožiteľa nenašiel ani raz. Sundlingová si pripísala druhé víťazstvo v sezóne, predtým triumfovala aj v decembri v slovinskej Planici.Preteky sa pre problémy so snehom nekonali na tradičnom mieste v Drammene, priamo v historickom centre, no išli sa na predmestí v Konnerude.Kläbo na cieľovej rovinke prešprintoval svojich krajanov Haavarda Solaasa Taugböla o 65 a Eirika Brandsdala o 69 stotín sekundy. Líder celkového poradia SP, Rus Alexander Boľšunov obsadil piatu priečku.povedal pre reportérku Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Kläbo.Sundlingovú po tesnom súboji doplnili na pódiu Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+0,24 s) a ďalšia Švédka Linn Svahnová (+0,39 s), ktorá si upevnila červený dres líderky poradia šprintov. Svahnovej hlavná súperka v boji o malý krištáľový glóbus, Slovinka Anamarija Lampičova spadla vo finále v cieľovej rovinke a obsadila šiestu priečku.povedala v cieli Sundlingová.Víťazná Švédka sa vďaka zisku sto bodov posunula na druhé miesto hodnotenia šprintérok o 23 bodov za Svahnovú. Mužské súboje o glóbusy v závere sezóny nesľubujú drámu. Boľšunov má veľký náskok v boji o veľký, Kläbovi by nič nemalo zobrať malý za šprint.