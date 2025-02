Svahnová a Kläbo zvíťazili v šprinte klasicky vo Falune

Falun 14. februára (TASR) - Švédka Linn Svahnová a Nór Johannes Hösflot Kläbo zvíťazili v piatkovom šprinte klasicky na podujatí Svetového pohára v behu na lyžiach vo švédskom Falune. Slovensko nemalo na podujatí zastúpenie.



Dvadsaťpäťročná domáca pretekárka Svahnová slávila šestnásty triumf v kariére a premiérový v tejto sezóne. Na domácej pôde bola najlepšia v kvalifikácii, štvrťfinále i semifinále. Vo finále ju doplnili na pódiu Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+0,89 s) a Nórka Kristine Stavaas Skistadová (+2,60). Tá mala v bočnej dráhe najlepší štart, no pred druhým stúpaním ju začala dobiehať Svahnová a po ňom išla Švédka aj do vedenia, pričom na úkor Skistadovej sa posunula aj Fähndrichová. Dvojica sa vzdialila súperkám a v závere si prišla Svahnová sebaisto po triumf. V celkovom vedení je na čele naďalej s prehľadom Američanka Jessie Digginsová, ktorá vypadla v semifinále. "Bolo to úžasné, vo Falune vždy súťažim rada a som doma už týždeň. Bola som trocha unavená a dala som si pred pretekmi len ľahší tréning, to som zrejme potrebovala. Povedala som si, že ak sa na to budem cítiť, zaútočím, a to som spravila," povedala Svahnová v rozhovore po pretekoch.



Suverén Kläbo potvrdil úlohu favorita, keď po dobrom štarte šetril energiu za krajanom Oskarom Opstado Vikem. Do vlastnej dráhy prešiel na predposlednej rovinke a krajana obehol spolu s Erikom Valnesom. Nóri tak opanovali celé pódium a Kläbo potvrdil vedenie v celkovom poradí aj medzi šprintérmi. "Bolo to skvelé, cez víkend ma trápila choroba a nemohol som trénovať. Bola to náročná trať s veľa klesaniami, ale nakoniec to dopadlo dobre. Cítim, že som to potreboval a teraz môžem znova pretekať," zhodnotil Kläbo, ktorý dosiahol 95. triumf v kariére a desiaty v tomto ročníku.