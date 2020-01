Beh na lyžiach-SP: Kläbo vedie Tour de Ski o sekundu, Johaugová o tri

Tour de Ski - 6. etapa



šprint klasicky - finále, ženy:

1. Anamarija Lampičová (Slovin.) 3:03,03 min,

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsenová (Nór.) +0,22 s,

3. Jessica Digginsová (USA) +0,28,

4. Sadie Maubetová Bjornsenová (USA) +0,80,

5. Lucia Scardoniová (Tal.) +1:12,

6. Natalia Neprjajevová (Rus.)+15,30



celkové poradie SP (po 13 z 35):

1. Johaugová 759 b,

2. Heidi Wengová (Nór.) 596,

3. Digginsová 494,

4. Jacobsenová 491,

5. Bjornsenová (USA) 442,

6. Neprjajevová 419



poradie SP v šprintoch (po 5 zo 14):

1. Jonna Sundlingová (Švéd.) 238 b,

2. Maiken Caspersen Fallová (Nór.) 202,

3. Lampičová 195,

4. Neprjajevová 170,

5. Stina Nilssonová (Švéd.) 167,

6. Sophie Caldwellová (USA) 162



poradie v Tour de Ski (po 6 zo 7):

1. Johaugová 1:53:57 hod.,

2. Jacobsenová +3 s,

3. Neprjajevová +14,

4. Östbergová +23;

5. Wengová +47,

6. Ebba Anderssonová (Švéd.) +1:07 min,







finále - muži:

1. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 3:03,78 min,

2. Sergej Usťugov (Rus.) +0,70 s,

3. Alexander Boľšunov (Rus.) +1,33,

4. Paal Golberg (Nór.) +2,01,

5. Gleb Retivych (Rus.) +6.30,

6. Andrej Meľničenko (Rus.) +8,69,

... v kvalifikácii: 61. Ján KORISTEK +36,06



celkové poradie SP (po 13 z 35):

1. Kläbo 756 b,

2. Boľšunov 638,

3. Emil Iversen (Nór.) 495,

4. Usťugov 488,

5. Iivo Niskanen (Fín.) 485,

6. Hans Christer Holund (Nór.) 407



poradie v šprintoch SP (po 5 zo 14):

1. Kläbo (Nór.) 250 b,

2. Lucas Chanavat (Fr.) 202,

3. Federico Pellegrino (Tal.) 183,

4. Retivych 170,

5. Richard Jouve (Fr.) 157,

6. Erik Valnes (Nór.) 148



poradie v Tour de Ski (po 6 zo 7):

1. Kläbo (Nór.) 2:26:59 hod,

2. Boľšunov +1 s,

3. Usťugov +15,

4. Golberg +1:53 min,

5. Niskanen +1:59 min,

6. Sjur Röthe (Nór.) +2:01



Val di Fiemme 4. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo dominoval v 6. etape Tour de Ski v talianskom Val di Fiemme, ktorou bol šprint klasicky. Na stupni víťazov ho doplnila rovnaká dvojica ako deň predtým po pretekoch s hromadným štartom a dvaja najväčší súperi o celkový triumf, Rusi Sergej Usťugov a Alexander Boľšunov. Slovák Ján Koristek obsadil v kvalifikácii poslednú 61. priečku so stratou vyše 36 sekúnd na Kläba.Kläbo sa vďaka bonifikácii dostal o jedinú sekundu na čelo priebežného poradia pred Boľšunova.povedal po pretekoch pre redaktorku FIS Kläbo.Medzi ženami sa z víťazstva tešila Slovinka Anamarija Lampičová, ktorá zopakovala svoj triumf z 2. etapy v Lenzerheide, kde dominovala v šprinte voľnou technikou. V cieli bola o 22 stotín sekundy rýchlejšie ako štvrtá v doterajšom priebežnom poradí Tour de Ski Nórka Astrid Jacobsenová. Tretia skončila s odstupom 28 stotín sekundy Američanka Jessica Digginsová.žiarila šťastím víťazná Lampičová.Dve najväčšie kandidátky na víťazstvo, Nórky Therese Johaugová a Ingvild Östbergová skončili v semifinále. Úspech je to hlavne pre priebežne vedúcu Johaugovú, ktorá vo svojej najslabšej disciplíne dokázala v celkovom poradí Tour de Ski eliminovať stratu na súperky na minimum. Tretia v priebežnom hodnotení Ruska Natalia Neprjajevová na úvod finále spadla a obsadila 6. priečkuV nedeľu je na programe záverečná 7. etapa. Tradične bude zahrňovať výstup na zjazdovku Stelvio, no premiérovo v histórii Tour de Ski sa nebude štartovať Gundersenovou metódou, ale hromadne. Papierovým favoritom bude Usťugov, ktorý je priebežne tretí s odstupom 15 sekúnd na Kläba. V ženskej kategórii má Johaugová tiež tesný náskok iba troch sekúnd, no náročný výstup je jej parádnou disciplínou.