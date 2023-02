Beh na lyžiach: Šprint voľne v Dobbiacu vyhrali Kläbo a Sundlingová

Dobbiaco 3. februára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Jonna Sundlingová sa stali víťazmi piatkového šprintu voľne na podujatí Svetového pohára v talianskom Dobbiacu. Za Kläbom skončil druhý s odstupom 56 stotín sekundy jeho krajan Haavard Solaas Taugböl, tretí dobehol domáci Federico Pellegrino (+0,72). Druhá priečka medzi ženami patrila ďalšej Švédke Maji Dahlqvistovej (+0,65), tretia bola Američanka Jessica Digginsová (+0,81).



Kläbo si pripísal 14. triumf v sezóne a vyrovnal rekord krajana Martina Johnsruda Sundbyho, ktorý si v ročníku 2015/16 taktiež pripísal rovnaký počet víťazstiev. Šprintérsky špecialista Pellegrino sa ho na domácej trati pokúsil prekvapiť a nastúpil mu, no Kläbo sa zaskočiť nenechal a zvíťazil napokon s bezpečným náskokom. "Boli to náročné preteky, no som mimoriadne spokojný s mojou aktuálnou výkonnosťou. Skvelá generálka pred majstrovstvami sveta v Planici," vyjadril v cieli spokojnosť v rozhovore pre FIS Kläbo, ktorý má na konte už 62. triumfov v pretekoch SP a je prvý v tomto ukazovateli v kategórii mužov.



Úradujúca olympijská šampiónka v šprinte Sundlingová zaznamenala druhé prvenstvo v sezóne a prevzala si od Švajčiarky Nadine Fähndrichovej červený dres pre najlepšiu šprintérku sezóny. Švédka sa rozhodla na trati udávať tempo, ktoré udržala a v cieľovej rovinke taktiež nenašla súperku. "Nemám rada, keď je počas pretekov okolo mňa veľký počet súperiek. Dnes som to našťastie riešiť nemusela. Cítila som sa na lyžiach výborne. Pociťujem, že som vo veľmi dobrej forme. Pred MS je to povzbudivé," potešila sa Sundlingová.