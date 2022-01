Kläbo vyhral 46. preteky Svetového pohára a vyrovnal rekord Dählieho

Víťazný nórsky bežec na lyžiach Johannes Hoesflot Kläbo (uprostred) oslavuje na pódiu s druhým Nórom Erikom Valnesom (vľavo) a tretím Nórom Palom Golbergom (vpravo) po šprinte v behu na lyžiach mužov v 4. etape Tour de Ski v nemeckom Oberstdorfe 1. januára 2022. Foto: TASR/AP



5. etapa Tour de Ski



15 km klasicky muži:



1. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 41:31,2 min

2. Iivo Niskanen (Fín.) +20,8 s

3. Alexej Červotkin +23,7

4. Denis Spicov +24

5. Alexander Boľšunov (všetci Rus.) +27,9 , Didrik Tönseth +40,1 (Nór.)



celkové poradie SP:

1. Kläbo 746

2. Boľšunov 463

3. Erik Valnes (Nór.) 399

4. Richard Jouve (Fra.) 343

5. Sergej Ustijugov 315

6. Alexander Terenťjev (obaja Rus.) 312



poradie v dlhých behoch (8 zo 17):

1. Boľšunov 341 b

2. Kläbo 296

3. Červotkin 257



priebežné poradie Tour de Ski (po 5 zo 6):

1. Kläbo 1:52:39

2. Boľšunov +2:00 min

3.Niskanen +2:49







10 km klasicky ženy:



1. Natalja Neprjajevová (Rus.) 29:51,3 min

2. Heidi Wengová (Nór.) +3,7 s

3. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +4,8

4. Ebba Anderssonová (Švéd.) +7,5

5. Katharina Hennigová (Nem.) +8,52

6. Teresa Stadloberová (Rak.) +14,3



celkové poradie SP (15 z 30):

1. Frida Karlssonová (Švéd.) 483

2. Jessica Digginsová (USA) 478

3. Maja Dahlqvistová (Švéd.) 464

4. Natalja Neprjajevová (Rus.) 403

5.Therese Johaugová (Nór.) 375

6. Anamarija Lampičová (Slovin.) 374



poradie v dlhých behoch (7 zo 17):

1. Karlssonová 443

2. Johaugová 375

3. Anderssonová 282



priebežné poradie Tour de Ski (po 5 zo 6):

1. Neprjajevová 1:23:25

2. Anderssonová + 1:12 min.

3. Kerttu Niskanenová (Fín.) +1:19





Val di Fiemme 3. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vyhral preteky na 15 km klasicky s hromadným štartom v talianskom Val di Fiemme. Zaznamenal tak 46. víťazstvo vo Svetovom pohári a vyrovnal historický rekord krajana Björna Dählieho. Tretí je ďalší Nór Peter Northug, ktorý má na konte 38 víťazstiev.Dvadsaťpäťročný Kläbo si zároveň upevnil pozíciu na čele poradia Tour de Ski. Zhruba v polovici pretekov sa dostal na čelo spolu s Fínom Iivom Niskanenom a po chvíli prebral vedenie, ktoré už z rúk nepustil. Do cieľa prišiel s časom 41:31,2 minúty a náskokom takmer 21 sekúnd pred Niskanenom. Najlepšiu trojku doplnil Rus Alexej Červotkin (+23,7).povedal po pretekoch Kläbo, ktorý zároveň priznal aj únavu: "Všetci sme unavení, no ja sa po dnešku cítim dobre. Je skvelé vyhrať s takýmto náskokom. Teším sa na zajtrajšok, dvojminútový náskok je fajn." V utorok môže zaknihovať 47. triumf v pretekoch na 10 km voľne s hromadným štartom a osamostatniť sa na čele historických tabuliek.V pretekoch žien na 10 km klasicky si tiež upevnila vedúca pretekárka náskok. Ruska Natalja Neprjajevová predstihla o 3,7 sekundy Nórku Heidi Wengovú a Fínku Kristu Pärmäkoskiovú (+4,8). Pomerne dlho to pritom vyzeralo na triumf Švédky Ebby Anderssonovej, ktorá sa nakoniec prepadla až na štvrté miesto. Aj ženy v utorok čakajú posledné preteky Tour de Ski na 10 km s hromadným štartom.