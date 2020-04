Úsek behu na lyžiach kreslí varianty prípravy

Bratislava 23. apríla (TASR) - Tri varianty prípravy na novú sezónu musí v čase globálnej koronakrízy nachystať bežecký úsek Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Stále totiž nie je jasné, či budú môcť reprezentačné tímy bežcov na lyžiach v lete a na jeseň ako tradične vycestovať na sústredenia do zahraničia, alebo absolvujú všetko iba v domácich podmienkach.



"Je to naozaj zložité, pretože nevieme, čo bude a ako sa situácia s pandémiou vyvinie. V zahraničí nám momentálne nedokážu potvrdiť rezerváciu, keďže stále nevedia, či budú môcť ubytovávať a my zasa nevieme, či budeme môcť vycestovať. Najistejšie plánovanie je preto aktuálne iba na domáce podmienky, ale to zasa komplikuje nedobudovaná infraštruktúra a nedokonalé podmienky na prípravu u nás na Slovensku," vysvetlil pre TASR šéf bežeckého úseku SLA Michal Malák.



Kompetentní teda musia rátať s každou možnosťou. "My v každom prípade musíme pripraviť tri varianty - v prvom počítame s úplným uzatvorením hraníc a teda čisto s domácou prípravou, v druhom s čiastočne uvoľneným cestovaním, pri ktorom by sme využili možností na prípravu aspoň v okruhu susedných krajín a tretia možnosť ráta s úplným uvoľením obmedzení cestovania a tréningov, čo by bola tá najlepšia verzia."



Slovenskí bežci na lyžiach každoročne mieria za kvalitnými podmienkami do Livigna. "Počas tohto leta sa ale do Talianska takmer s určitosťou nebude dať ísť, takže rozmýšľame ako zvládnuť prípravu doma. Na jeseň by sme sa chceli minimálne dvakrát dostať na ľadovec Dachstein v rakúskom Ramsau a minulý rok sa nám osvedčila aj príprava v snežnom tuneli v Oberhofe, takže uvidíme ako sa bude vyvíjať aj situácia v Nemecku. Všetko záleží na tom, či sa budeme môcť niekam presúvať."



Ešte pred prípravou na zimu mal letné mesiace vyplniť seriál Svetového pohára bežcov na kolieskových lyžiach. Tretí diel SP by mala od 14. do 16. augusta hostiť Banská Bystrica. "Prvykrát v histórii by sa to konalo u nás na Slovensku, ale v súčasnej situácii visí nad podujatím otáznik. Taliani už avizovali, že sú za zrušenie celého seriálu pre tento rok, Číňania žiadajú preložiť svoje plánované júlovévé preteky v Pekingu až na september. Definitívu by sme mali poznať až po 18. máji, keď máme k tejto téme videokonferenciu pracovnej komisie FIS."



Tri krištáľové glóbusy za sebou za celkový triumf v SP na kolieskových lyžiach získala Slovenka Alena Procházková. Tridsaťpäťročná bežkyňa by práve doma v Banskej Bystrici chcela korunovať svoju dlhoročnú kariéru s viacerými úspechmi na medzinárodnej scéne. "Tešili sme sa, teraz ale panujú skôr obavy ako to celé dopadne. Prípravy na podujatie prebiehajú, ak by sa napokon celý seriál zrušil, budeme tlačiť na to, aby naše podujatie zostalo v kalendári aj pre budúcu sezónu," tvrdí Malák.



V uplynulých dňoch sa skladali reprezentačné tímy na budúcu sezónu, ich definitívne zloženie ešte musí odobriť predsedníctvo SLA. Bežci sú teraz pred májovým štartom intenzívnejšej prípravy v oddychovom regeneračnom móde, pracujú individuálne a ani stredajšie otvorenie vonkajších športovísk na tom veľa nezmenilo. "Potešilo nás, že už sa konečne trochu rozväzujú ruky aj pre šport, no nás trápi skôr to, že nemôžeme vykonávať žiadnu organizovanú činnosť. Vstupujeme teda aj do virtuálnych procesov a posielame napríklad športovcom videá s istými usmerneniami," dodal Malák.



Pandémia koronavírusu začiatkom marca sezónu bežcov na lyžiach predčasne ukončila. Po nariadení Ústredného krízového štábu SR museli zrušiť druhú časť majstrovstiev Slovenska na Štrbskom Plese (14. a 15. marca) a neuskutočnila sa ani Veľká cena Kremnice - FIS Slavic Cup na Skalke, plánovaná na 21. a 22. marca.