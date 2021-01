V nominácii na juniorské MS je osem slovenských bežcov

Bratislava 21. januára (TASR) - Osem slovenských reprezentantov v behu na lyžiach sa predstaví na juniorských MS v severskom lyžovaní. Šampionát sa uskutoční od 8. do 14. februára vo fínskych mestách Vuokatti a Lahti.



Do nominácie sa dostali Andrej Renda (U23), Denis Tilesch a Jáchym Cenek medzi mužmi a pätica dievčat - Kristína Sivoková, Mária Danielová, Marianna Klementová, Timea Mazúrová a Barbora Horniaková. V pozícii trénera pocestuje do Fínska Stanislav Holienčík.



Podujatie malo pôvodne usporiadať Zakopané, ale pre pandémiu koronavírusu sa Poliaci organizácie vzdali. V Lahti budú prebiehať súťaže v skokoch na lyžiach a severskej kombinácii, vo Vuokatti v behu na lyžiach.