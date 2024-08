Behaj lesmi Čičmany trhali účastnícke, teplotné a aj zrážkové rekordy

Bratislava 19. augusta (OTS) - Pretekový deň v Čičmanoch otvárali už tradične lesné mláďatká.a atmosférou sa vyrovnali aj tým dospeláckym pretekom. Zápasy o prvenstvo boli skutočne dramatické a niektorí pretekári sa do cieľa doplazili, prišli po štyroch alebo dokonca s prstom v nose!Foto: Behaj lesmi/GALBežecký sviatok pokračoval charitatívnym behom JOJ ŠPORT RUN, ktorý si tento rok zabehlo neuveriteľných 312 bežcov. V rámci tohto behu putoval výťažok na nemocnicu v Žiline, konkrétne na neonatologické oddelenie.. Ďakujeme!Foto: Behaj lesmi/GALPopoludní odštartovali dve hlavné trasy. Lesnícka 11 a 21 kilometrová trasa. Počasie počas celého dňa bolo naozaj prekvapivé. Štartovalo sa do horúceho slnečného počasia, dobehy ale však boli do toho najprudkejšieho dažďa a s bleskami za chrbtom.Najrýchlejším bežcom Lesníckej 11 sa stal Erik Revaj s časom 00:43:58. Najrýchlejšou ženou Veronika Vávrová s časom 00:55:09. Túto trať si zabehlo 523 pretekárov.Najrýchlejším bežcom 21 kilometrovej trasy sa stal Dávid Žigo s časom 01:29:41. Najrýchlejšou ženou sa stala Veronika Staňová s časom 01:44:55 a na štarte stálo 244 pretekárov.Navyše si mohli bežci na oboch trasách otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala približne 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.Foto: Behaj lesmi/GALV medzičase mohli bežci prejsť malebnú dedinku Čičmany, schovať sa pred prudkým dažďom v stánku lekární Dr. Max, kde hneď skontrolovali ich kapacitu pľúc alebo si napríklad kúpiť nepremokavú výbavu v stánku CRAFT.Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom Lesmi Slovenskej republiky za každého jedného bežca strom. V minulej sezóne pribudlo vďaka tejto aktivity do slovenských lesov presne 7 122 nových stromčekov!Za podporu organizátori ďakujú starostke obce Čičmany Ivete Michalíkovej.Ďalšia zastávka bude ako magická! Pre bežcov sú pripravené povesťami opradené Štiavnické vrchy. Registrovať sa dá pohodlne, online TU