BEHAJ LESMI konečne na Slovensku

Bratislava 21. júna (OTS) - Premiéra ako hrom, aj napriek tomu, že bola obloha azúrovo modrá. Bez mrakov a v tropickom teple prebehli historicky prvé preteky série Behaj lesmi na Slovensku. Účastníci prebehli bratislavským hradom Devín až do hlbokých lesov Devínskej Kobyly.Najskôr si pre svoju medailu dobehli najmenší bežci z radov detí v detských pretekoch Dr.Max. Tí využili prijateľných teplôt a trate vedúcej v tieni hradných skál. Dopoludňajších vrcholom programu boli charitatívne preteky VoltaRUN. Finančný výťažok zo štartovného aj za každý ubehnutý kilometer za necelú stovku účastníkov pomôže zrakovo postihnutej budúcej gymnazistke Viktorke. Ani ona s rodinou nechýbala na štartovej čiare a svojím výkonom prispela.Zapojenie Nadácie Markíza, ktorá príbeh spoločne so Slovenským paraolympijským zväzom vybrala, je ďalším dôvodom, prečo sa k pretekom a ich charitatívnej myšlienke pridať. Pre každý z troch pretekov tohtoročnej série Behaj lesmi je vybraná jedna rodina, ktorá sa v rámci pretekov bude podporovať. Tá Viktorkina dostala po pretekoch šek VoltaRUN vo výške 2 050 eur. Táto suma však ešte nie je finálna, pridajú sa k nej ďalšie možnosti prispievania nad rámec registrácie.Pretekať sa začalo v pravé poludnie. Najskôr na trasu vybehli bežci na 20 kilometrov, ktorým v ruke nechýbal špeciálny pohárik Speedcup, ktorý aj vďaka zapojeniu hlavného partnera spoločnosti Dr.Max, eliminuje v zázemí plasty.Víťazom sa stal s časom 1:28:51 hodiny Matej Páleník, medzi ženami potom uspela Soňa Struhárová za 1:43:38 hodiny. Kratšiu vzdialenosť, ktorá účastníkov tiež zaviedla po náročnom stúpaní cez hrad Devín do lesov Devínskej Kobyly, vyhral Martin Juran za 48:15 minúty. Ako prvá žena potom do cieľa dorazila Martina Mikulcová za 57:27 minúty.Premiéra obľúbenej prírodnej série Behaj lesmi má tak za sebou po Českej republike úspešnú bežeckú premiéru tiež na Slovensku. V blízkej dobe bude pokračovať dvoma pretekmi v Česku a nasledovať bude Behaj lesmi Veľká Fatra 17. júla. Lov štartovných čísel beží na webe sportid.online.