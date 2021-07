Behaj lesmi mieri do hôr

Bratislava 12. júla (OTS) - Preteky bežeckej série Behaj lesmi, ponúknu trasy od 4 do 18 kilometrov, vyberie si tak úplne každý - nebežec, úplný začiatočník aj pokročilý milovník rýchleho pohybu. Ak radšej beháte vo dvojici alebo v skupine, aktuálne si môžete uloviť štartovné na preteky a získať 50% zľavu pre ďalšieho bežca. Na Slovensku odštartoval historicky prvý ročník tejto série v Bratislavskom Devíne 19. júna a bude pokračovať v čarokrásnom prostredí Veľkej Fatry už 17.7. Pretekárov vyvezie na štart, na vrchole strediska Malinô Brdo, lanovka. Bežcom sa tak naskytnú nádherné výhľady a potom vyrazia do záporného profilu trate až do cieľa. Online registrácie končia už v stredu 14.7., tak to nepremeškajte.Historicky prvé preteky série Behaj lesmi na Slovensku sa odohrávali 19.6.2021 v Devíne . V poradí druhá zastávka série sa uskutoční v sobotu 17.7.2021 v malebnom prostredí Veľkej Fatry . Pretekári sa môžu tešiť na dychberúce výhľady a pravú pretekársku atmosféru. Lanovka bežcov pohodlne vyvezie na štart až na vrchol známeho lyžiarskeho strediska Malinô Brdo, kde sa pretekárom naskytne výhľad na nádherné prostredie najmladšieho slovenského národného parku Veľká Fatra, celý Ružomberok a Nízke Tatry.Bežci prebehnú trasou, na ktorej si budú chcieť od radosti a z chuti zavyť ako veľký vlk, až sa dostanú k malebnej podhorskej dedinke Vlkolínec, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Majestátne kopce, dychberúce výhľady a krátky návrat do dôb starých povestí a bájí ti zaručia nezabudnuteľný zážitok.Či už ste skúsený pretekár, alebo bežecký nováčik, pretekoch Behaj lesmi si každý nájde svoju ideálnu trasu. Trasy vo Veľkej Fatre sú v dĺžke 11 km, 18 km a tiež v nesúťažnej charitatívnej variante VoltaRUN, ktorá má 4 km. O nič neprídu ani najmenší pretekári, na Behaj lesmi si môžu zasúťažiť na Detských pretekoch Dr. Max , ktoré budú súčasťou všetkých troch miest a budú v dĺžke 500 m alebo 1000 m. Každý detský pretekár dostane od Dr.Max krásne pretekárske tričko.Poslednými pretekmi série Behaj lesmi 2021 budú preteky v Štiavnických vrchoch, ktoré sa uskutočnia 21.8.2021 . Trasa bežcov povedie okolo štiavnických baní, ktorými je mesto Banská Štiavnica výnimočné a neminú ich ani jedinečné výhľady na Kalváriu a celé mesto.Preteky sú v krásnych, ničím nerušených lokalitách, ktoré si zasluhujú špeciálny obdiv a starostlivosť. Ekológia je rovnako dôležitá aj pre lekáreň Dr.Max a práve v tejto téme s Behaj lesmi našli skvelý prienik. Na pretekoch bude samozrejmosťou triedenie odpadu a v spolupráci s Dr.Max zavádzajú Behaj lesmi tzv. Speedcupy. Tieto kelímky z termoplastického polyuretánu je možné počas okamihu zbaliť do vrecka či praktickým pútkom zavesiť. Behaj lesmi sa tak radí k prvým hromadným akciám, ktoré sa takto razantne zbavujú všetkých jednorazových plastových kelímkov.Informácie pretekári nebudú dostávať v obálke, ale budú vytlačené rovno na štartovnom čísle alebo online. Vďaka Dr. Max taktiež každý z pretekárov dostane úvodný balíček v taške z NEplastového materiálu, ktorý je šetrný k prírode. VoltaRUN je séria nesúťažných behov a chôdze pre malých i veľkých, pre doprovod pretekárov, hendikepovaných alebo pre tých, ktorí si zatiaľ na klasické trasy série Behaj lesmi netrúfnu. VoltraRUN je tu skrátka pre všetkých, ktorí si chcú užiť radosť z pohybu v prírode, bez ohľadu na vek alebo kondíciu a ešte k tomu aj fandiť ostatným pretekárom na špeciálnom povzbudzovacom mieste na trase. Na všetkých účastníkov čaká nenáročný 3 až 5 kilometrový okruh v nádhernom prostredí všetkých lokalít pretekov Behaj lesmi. Účasťou na VoltaRUNE vo Veľkej Fatre pomáhate spolu s Nadáciou Televízie Markíza Riškovi, ktorý je nadšený športovec, aj napriek tomu, že má výpadky zraku v zornom poli a potrebuje pomoc.Majestátne kopce, dychberúce výhľady a krátky návrat do dôb starých povestí a bájí ti zaručia nezabudnuteľný zážitok. Poďte si užiť jedinečnú a priateľskú atmosféru pretekov v obklopení prírody a vybehnite v ústrety lesnému dobrodružstvu.