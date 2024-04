Behaj lesmi Topoľčianky kvôli prasačiemu moru nebudú 11. mája

Bratislava 26. apríla (OTS) - Druhou zastávkou seriálu Behaj lesmi v Topoľčiankach plánovanou na 11. mája 2024 narušila nákaza afrického prasačieho moru. Preteky tak nie je možné z hygienických dôvodov v pôvodnom termíne usporiadať. Registrovaní pretekári o svoje peniaze neprídu. Štartovné sa automaticky prevedie na nový termín a do novej lokality v septembri, ale organizátori zároveň ponúkajú preregistráciu zdarma na ľubovoľné preteky v rámci série Behaj lesmi 2024 a 2025.Organizátorom seriálu Behaj lesmi bolo odobrané povolenie potrebné k usporiadaniu bežeckých pretekov v Topoľčiankach tesne pred otvorením sezóny, ktoré sa uskutoční už túto sobotu na Devíne. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Topoľčianskeho okresného úradu, ktorý na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany zakázal vstup do lesa v postihnutých oblastiach, medzi ktoré patrí práve aj Behaj lesmi Topoľčianky.Foto: Behaj lesmiZa zrušené preteky bude ešte v tejto sezóne ponúknutá náhrada v podobe nového eventu v septembri. Existuje totiž predpoklad, že sa situácia v Topoľčiankach nemusí do septembra zlepšiť natoľko, aby bolo možné preteky usporiadať a teda je v hre úplne nová lokalita. Pretekári sa tak pravdepodobne pozrú do zatiaľ nepreskúmaných končín a budú mať možnosť zažiť v rámci seriálu aj ďalšiu, neopakovateľnú a unikátnu, premiéru.” povedal za organizátorov Pavel Krupička. Kto sa na Topoľčianky tešil a chce vyraziť do lesa čo najskôr, tak má možnosť po Devíne a to už 8. júna v tohtoročnej novinke - Slovenskom raji. Bližšie informácie a registrácie nájdete na webových stránkach www.behajlesmi.sk