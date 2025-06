Apollo skončilo štvrté na European Federation Cup

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenské bejzbalové kluby sa v uplynulom období predstavili na medzinárodných turnajoch i v domácich súťažiach. Pozornosť vzbudili najmä hráči Angels Trnava, ktorí triumfovali v kvalifikácii o European Federation Cup.



V Slovinsku sa konal turnaj Baseball European Federation Cup 2025, na ktorom sa predstavilo päť tímov. Slovensko reprezentoval klub Apollo Bratislava, ktorý zaznamenal dve víťazstvá a dve prehry. Napriek solídnym výkonom sa do finálového zápasu neprebojoval a obsadil štvrté miesto.



V tejto súťaži sa o rok predstavia aj Angels Trnava, ktorí absolvovali kvalifikáciu o postup na European Federation Cup v poľskom Kutne. V konkurencii domácich tímov aj zástupcov z Rumunska, Litvy a Bulharska sa slovenský zástupca prebojoval až do finále, kde si poradil s poľským MKS STAL Kutno. Trnavčania tak postúpili do hlavnej fázy turnaja. Individuálne ocenenie získal Samuel Deák, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho nadhadzovača podujatia.



V rámci Slovenskej baseballovej ligy (SBL) si Outmen Skalica poradili s tímom EIB Aeros vysoko 18:3. Tím z Kátova doplatil na chyby v obrane, ktorých zaznamenal až osem. Hlavnou postavou zápasu bol nadhadzovač Gabriel Vegas, ktorý zvládol celý duel a v útoku pridal aj trojmétový odpal. TASR informovala Slovenská baseballová federácia.