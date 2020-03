Bejzbal: Kmeňového hráča NY Yankees pozitívne testovali na koronavírus

New York 15. marca (TASR) - Bejzbalový klub New York Yankees ohlásil svojho prvého hráča s pozitívnym testom na koronavírus. Podľa informácií agentúry AP sa nemenovaný hráč, ktorý ale pôsobí v nižšej súťaži a nie v samotnom tíme MLB, v nedeľu nezúčastnil tréningu a čas strávil v uzavretom komplexe.



Zámorská MLB má momentálne prestávku, tím z New Yorku sa spolu so zvyšnými mužstvami pripravuje na sezónu. Tá sa mala začať 26. marca, ale štart presunuli pre pandémiu koronavírusu o dva týždne.



Počet prípadov nákazy presiahol v nedeľu večer celosvetovo 162.687, pričom v 142 krajinách sveta zomrelo 6065 nakazených. V USA bolo potvrdených 3244 prípadov nákazy a vírus si vyžiadal už 62 obetí na životoch.