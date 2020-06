Bejzbalový klub Rangers hlási pozitívne prípady u zamestnancov

Los Angeles 28. júna (TASR) - Klub zámorskej bejzbalovej MLB Texas Rangers potvrdil, že niekoľko jeho zamestancov malo pozitívny test na COVID-19. Stalo sa tak približne mesiac pred plánovaným štartom súťaže, sezóna by sa mala začať 23. či 24. júla.



Ako informoval denník Fort Worth Star-Telegram, medzi infikovanými nie sú žiadni hráči či tréneri Rangers. Vedenie klubu vo svojom vyhlásení uviedlo, že na základe bezpečnostného protokolu poslalo všetkých nakazených i osoby, ktoré s nimi prišli do styku, do domácej izolácie. V ďalších dňoch im takisto poskytne testy na koronavírus.



Pozitívne prípady už predtým hlásili aj v tímoch Seattle Mariners a Toronto Blue Jays. Tohtoročná sezóna MLB bude najkratšou od roku 1878, odštartuje 23. alebo 24. júla a družstvá odohrajú v základnej časti iba 60 duelov.