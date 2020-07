MLB: V tíme Miami pribudol sedemnásty hráč s koronavírusom

Philadelphia 30. júla (TASR) - V tíme bejzbalovej MLB Miami Marlins pribudol vo štvrtok ďalší hráč s pozitívnym testom na nový koronavírus. Celkový počet nakazených hráčov stúpol na sedemnásť, ochorenie COVID-19 majú aj dvaja členovia realizačného tímu.



Floriďania sú naďalej v karanténe vo Philadelphii, kde hrali cez víkend. Vedenie súťaže už v utorok zrušilo všetky zápasy Miami do nedele a čoraz pravdepodobnejšie je, že Marlins sa nepredstavia ani na budúci týždeň. Tri dni za sebou mali hostiť práve Philadelphiu, no Phillies si zrejme namiesto toho zmerajú sily s New Yorkom Yankees. Je neisté, kedy bude Miami opäť hrať. Informovala o tom agentúra AP.