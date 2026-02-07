< sekcia Šport
Bejzbal: Puiga obvinili z marenia spravodlivosti v prípade stávkovania
Autor TASR
Los Angeles 7. februára (TASR) - Kubánskeho bejzbalistu Yasiela Puiga obvinila porota z marenia spravodlivosti a klamlivej výpovede federálnym úradníkom v prípade nezákonného prevádzkovania hazardných hier. Puigovi hrozí 20-ročný pobyt vo väznici.
Puig podával v roku 2019 stávky na rôzne športy prostredníctvom tretej strany, šéfom celej schémy bol bývalý hráč Major League Baseball (MLS) Wayne Nix. Celkovo malo ísť o sumu viac ako 280 tisíc amerických dolárov a minimálne 900 podaných nelegálnych stávok. Tridsaťpäťročný bejzbalista sa pôvodne priznal k vine vo veci klamlivej výpovede federálnym agentom vyšetrujúcim nelegálne hazardné hry, ale počas vyšetrovania viackrát zmenil svoju výpoveď. Okrem toho je obvinený z falšovania daňového priznania, kde čaká na svoj rozsudok. Informovala agentúra AP.
