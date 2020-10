V bejzbalovej MLB mali všetci hráči negatívne testy 54. deň za sebou

Arlington 23. októbra (TASR) - V "bubline" zámorskej bejzbalovej súťaže MLB sa zatiaľ darí držať nový koronavírus pod kontrolou. Všetci hráči mali negatívne testy 54. deň za sebou v čase, keď počet prípadov v USA stúpa. Negatívne výsledky boli v 62 zo 63 dní, v lige dosiaľ vykonali 172.740 testov, z ktorých bolo pozitívnych 91 (0,05 percenta).



Osem účastníkov 2. kola play off vstúpilo do "bublín" v San Diegu, Los Angeles, Arlingtone a Houstone. Finalisti Los Angeles Dodgers a Tampa Bay Rays (1:1 na zápasy) zostanú v izolácii v Arlingtone až do konca Svetovej série. Informovala o tom agentúra AP.