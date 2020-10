Bejzbal: Vo veku 91 rokov zomrel legendárny hráč

New York 9. októbra (TASR) - Bývalý legendárny americký bejzbalista Whitey Ford zomrel vo veku 91 rokov. Počas kariéry šesťkrát vyhral Svetovú sériu MLB, v klube New York Yankees je rekordérom v počte víťazstiev.



Člen Siene slávy skonal vo štvrtok v kruhu svojej rodiny počas sledovania zápasu play off medzi Yankees a Tampou Bay, uviedol jeho bývalý klub. "Celá liga oplakáva stratu Whiteyho Forda, rodáka z New Yorku, ktorý sa stal legendou pre jeho mestský klub," citovala agentúra AFP komisára MLB Roba Manfreda.