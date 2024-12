Bejzbalista Soto podpísal 15-ročnú zmluvu na rekordných 765 mil. USD

New York 9. decembra (TASR) - Dominikánsky bejzbalista Juan Soto podpísal s tímom MLB New York Mets rekordnú zmluvu v histórii tímových športov. Astronomický kontrakt v celkovej hodnote 765 miliónov amerických dolárov má platnosť na 15 rokov a suma by sa mohla vyšplhať až na 805 miliónov USD. Informáciu potvrdili zámorské médiá.







UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.