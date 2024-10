Bejzbalisti Dodgers zvíťazili nad Yankees a sú krok od triumfu v MLB

New York 29. októbra (TASR) - Bejzbalisti Los Angeles Dodgers sú už iba krok od celkového triumfu v zámorskej súťaži MLB. V treťom stretnutí Svetovej série zvíťazili v noci na utorok na štadióne New Yorku Yankees 4:2 a vedú 3:0 na zápasy.



Najúspešnejší klub histórie MLB sa teraz pokúsi v noci na stredu získať aspoň jedno víťazstvo v sérii, výsledkom 0:4 na zápasy naposledy prehral v súboji o titul v roku 1976 so Cincinnati Reds. Najjednoznačnejším výsledkom sa Svetová séria skončila naposledy v roku 2012, keď San Francisco Giants zvíťazili nad Detroitom Tigers.



Dodgers mali na štadióne Yankees k dispozícii aj svoju najväčšiu hviezdu Šóheia Ótaniho, hoci si v predchádzajúcom stretnutí vykĺbil rameno. V prípade prvenstva získajú ôsmy titul, naposledy sa tešili v roku 2020.