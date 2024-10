Bejzbalisti LA Dodgers vyhrali Svetovú sériu

Svetová séria 2024 – 5. finále:



New York Yankees - Los Angeles Dodgers 6:7



/konečný stav série: 1:4/

New York 31. októbra (TASR) - Bejzbalisti Los Angeles Dodgers vyhrali v piatom finálovom stretnutí Svetovej série MLB na ihrisku New Yorku Yankees 7:6 a triumfovali 4:1 na zápasy. Vo Svetovej sérii uspeli ôsmy raz a zároveň prvýkrát do roku 2020.Dodgers prehrávali 0:5, na obrate mal výrazný podiel Mookie Betts. Za najužitočnejšieho hráča Svetovej sérii vyhlásili Freddieho Freemana (Dodgers), ktorý mal v každom z úvodných štyroch duelov home run. V prvom dosiahol aj tzv. walk off grandslam, čiže home run, ktorým ukončil zápas. To sa predtým vo Svetovej sérii nikomu nepodarilo.