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Bejzbalisti Outmen Skalica zdolali v Extralige Angels Trnava B 13:4

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Ilustračné foto. Foto: TASR/Peter Hudec

V drese Angels Trnava B mal Jose Adrian Castillo Ojeda bilanciu dva hity a jedno RBI. Po jednom RBI zaznamenali aj Dušan Borbély a Mário Horník. Informovala Slovenská baseballová federácia (SBF).

Autor TASR
Bratislava/Trnava 15. júna (TASR) - Bejzbalisti Outmen Skalica zvíťazili nad Angels Trnava B 13:4 v zápase slovenskej baseballovej Extraligy. Domáci rozhodli o svojom triumfe predovšetkým v útoku, keď nazbierali 11 hitov. Nikolas Nespala zaznamenal dva hity a tri RBI, Dušan Lipták pridal tri hity a dve RBI. Samuel Čulen si pripísal dva hity a dve RBI.

V drese Angels Trnava B mal Jose Adrian Castillo Ojeda bilanciu dva hity a jedno RBI. Po jednom RBI zaznamenali aj Dušan Borbély a Mário Horník. Informovala Slovenská baseballová federácia (SBF).
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