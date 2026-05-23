Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Šport

Bejzbalisti zdolali Švajčiarsko v prípravnom zápase v rakúskom Harde

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Peter Hudec

Podujatie v Rakúsku je prvou skúškou pred majstrovstvami Európy.

Autor TASR
Hard 23. mája (TASR) - Slovenská bejzbalová reprezentácia triumfovala vo svojom úvodnom zápase na turnaji Alpine International Baseball Trophy v rakúskom Harde nad Švajčiarskom 12:2. Slovákov čakal v nedeľu súboj s domácim Rakúskom, na turnaji sa ešte stretnú v pondelok s Nemeckom. Podujatie v Rakúsku je prvou skúškou pred majstrovstvami Európy.

Alpine International Baseball Trophy - (Hard a Dornbirn/Rak.)

Švajčiarsko - Slovensko 2:12

Nemecko - Rakúsko 14:0
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1