Bejzbalisti zdolali Švajčiarsko v prípravnom zápase v rakúskom Harde
Podujatie v Rakúsku je prvou skúškou pred majstrovstvami Európy.
Autor TASR
Hard 23. mája (TASR) - Slovenská bejzbalová reprezentácia triumfovala vo svojom úvodnom zápase na turnaji Alpine International Baseball Trophy v rakúskom Harde nad Švajčiarskom 12:2. Slovákov čakal v nedeľu súboj s domácim Rakúskom, na turnaji sa ešte stretnú v pondelok s Nemeckom. Podujatie v Rakúsku je prvou skúškou pred majstrovstvami Európy.
Alpine International Baseball Trophy - (Hard a Dornbirn/Rak.)
Švajčiarsko - Slovensko 2:12
Nemecko - Rakúsko 14:0
