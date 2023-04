Belaník má vydarenú premiéru, Rymarenko sa po zranení gólovo presadil

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Banskobystrickí futbalisti si po sobotňajšej domácej remíze so Žilinou (1:1) udržali štvrtú pozíciu v tabuľke nadstavbovej časti Fortuna ligy o titul. Bod uhrali aj bez zraneného kapitána Róberta Polievka, ktorý má problém so svalom. Po zranení sa vrátil do zostavy Martin Rymarenko a hneď sa prezentoval vyrovnávajúcim gólom.



"Posledné tri týždne som veľa netrénoval, takže ku koncu zápasu som toho už mal aj dosť. Myslím si však, že ľudia videli zaujímavý zápas z oboch strán. Čo sa týka absencie Roba Polievku, chýbal, je to náš kľúčový hráč. Každému tímu by taký hráč chýbal, ale ukázali sme, že aj bez Roba sme v ofenzíve kvalitní. Možno, že sa budeme musieť bez neho od leta zaobísť. Neviem, čo bude. Pri mojom góle mi to tam Timo Záhumenský pekne poslal a ja som sa snažil trafiť bránku. Chvalabohu sa to podarilo, takže som rád," hovoril po stretnutí 24-ročný Rymarenko, ktorý ako jediný pokoril mladého iba 19-ročného žilinského brankára Samuela Belaníka.



Ten pod Urpínom zaknihoval prvý štart v najvyššej súťaži. Po zápase priznal, že nemal žiadnu trému ani stres: "Cítil som sa v pohode, nebol som vôbec pod žiadnym stresom, keďže s chalanmi mám natrénované. Nebál som sa, cítil som sa v pohode. Ako keby som hral druhú ligu alebo chytal za devätnástku."



Belaník sa prezentoval viacerými dobrými zákrokmi a pri góle Rymarenka si dokonca aj siahol na loptu. "Ako brankár musím niečo chytiť, neboli to zas až tak ťažké situácie, ale keď bolo treba, tak som podržal mužstvo. Škoda toho gólu, mal som loptu na ruke. Keby stojím možno viac v strede brány, tak by som strelu vyrazil. Po priebehu je bod z Banskej Bystrice dobrý. Vyhrať mohli obidve mužstvá, hralo sa hore-dolu, bol to dobrý zápas, takže berieme aj bod," podotkol talentovaný brankár.



Skóre duelu v Banskej Bystrici otvorili Žilinčania už v štvrtej minúte. Postaral sa o to exportným zásahom útočník Dávid Ďuriš: "Štart sme mali skvelý, vyšiel nám hneď prvý roh. Po góle sme spomalili. Boli sme netrpezliví v predfinálnej fáze, kde nám to nevychádzalo a uchádzala nám lopta. Vypadli sme z tempa a nakoniec to skončilo remízou, ktorá je podľa mňa zaslúžená."



Žilinčania nevyhrali piaty duel v rade, aj preto prišli o štvrtú priečku v tabuľke. "Dúfam, že po piatich zápasoch sa výhra dostaví už v tom najbližšom. Na tréningoch pracujeme všetci tvrdo, jazdíme a makáme. Myslím si, že nám v koncovke chýba len trochu viac šťastia a pokoja," hľadal príčiny 24-ročný Ďuriš a k premiére brankára Belaníka v najvyššej súťaži poznamenal: "Samo nás veľmi podržal. Na to, že to bol jeho prvý zápas v najvyššej súťaži, tak ukázal svoje kvality a značne nám pomohol."