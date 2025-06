Belaník sa zo Žiliny sťahuje do Česka, oblečie si dres Zlína

Zlín 5. júna (TASR) - Slovenský futbalový brankár Samuel Belaník bude od novej sezóny obliekať dres FC Zlín. So staronovým účastníkom najvyššej českej súťaže sa dohodol na dvojročnom kontrakte, klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Futbalová kariéra 195-centimetrového brankára je doposiaľ spätá len so Žilinou. Pod Dubňom si od siedmich rokov prešiel všetkými vekovými kategóriami. V seniorskom futbale pôsobil najmä v druholigovom „béčku“, pri prvom tíme nastúpil do dvoch zápasov. Jeho otec Karol Belaník je športový riaditeľ MŠK Žilina.



Dvadsaťjedenročný mladík bude v Zlíne kryť chrbát skúsenejším kolegom. „Chceli sme ísť cestou perspektívneho brankára, ktorý sa u nás bude ďalej rozvíjať,“ uviedol športový riaditeľ „ševcov“ Pavel Hoftych.