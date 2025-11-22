< sekcia Šport
Belányi sa postaral o popradský rekord, Valacha trápia chyby
Zvolen 22. novembra (TASR) - Hokejisti Popradu majú parádnu formu. V Tipsport lige vyhrali štvrtý zápas za sebou, tentoraz na ľade Zvolena 3:2 po predĺžení. V predchádzajúcich troch zápasoch neinkasovali a čisté konto držali viac než polovicu duelu aj pod Pustým hradom. Brankár Filip Belányi vyťahoval puk zo siete až po 227 minútach a 40 sekundách a postaral sa o popradský historický zápis.
K novému klubovému rekordu Belányi po stretnutí uviedol: „Číslo je perfektné. Spoluhráči pred mnou hrajú výborne, blokujú strely, všetko funguje tak ako má. Dúfam, že to bude takto aj ďalej pokračovať. Dôležité sú však body a nie nejaká šnúra bez inkasovaného gólu. Ja som sa sústredil iba na svoj výkon, aj keď to trošku bolo v hlave. Avšak kedy gól padne, tak padne. Keď som inkasoval, nijako som to neriešil.“
Rekord slovenskej extraligy v počte minút bez inkasovaného gólu drží Miroslav Hála s časom 322 minút a 38 sekúnd. Popradčania sa k tomu výrazne priblížili. Vďaka štvrtej výhre v rade sa však po dlhom čase odlepili z predposlednej priečky tabuľky na aktuálne deviate miesto, i keď iba vďaka lepšiemu skóre. „Ťaháme sa v tabuľke nahor, alebo sa o to snažíme, takže som veľmi vďačný za dva body. Vo Zvolene to bolo rozhádzané hore – dole, ľad nebol najlepší, takže aj tie puky sa rôzne odrážali, no výhra je výhra,“ podotkol Belányi.
Zvolenská hokejisti prehrali tretí duel po sebe, avšak pred touto negatívnou minisériou šesťkrát bodovali. Tentoraz na domácom ľade zaknihovali do tabuľky aspoň jeden bod, hoci sa im po skončení stretnutia málil. „V tretej tretine som za stavu 2:1 pevne veril, že to ubojujeme a udržíme, ale asi máme také obdobie, že nie sme schopní takýto výsledok udržať. Bohužiaľ, je to o nás, o hráčoch, pretože vždy spravíme nejakú ,kravinu´ a stojí nás to výsledok. Vieme, čo máme hrať, vedeli sme s čím príde súper, takže si myslím, že sme to mali za stavu 2:1 v pohode udržať. Potom aj v predĺžení sme mali nešťastný moment. Chyby patria k hokeju, ale v našej pozícii musíme hrať na istotu. Nemôžeme si dovoliť robiť chyby, lebo súper to vždy potrestá a strácame body, čo nechceme,“ vyjadril sa po prehre s Popradom zvolenský obranca a kapitán Juraj Valach. Príčiny nezdaru s Podtatrancami nepripisoval predchádzajúcej vysokej prehre doma s Nitrou 2:8: „Hneď sme tento debakel zahodili za hlavu. Prvých dvanásť minút proti Nitre sme totiž boli lepší a oni dali v priebehu piatich minút tri zlepené góly. Sám viem za tie roky, čo hokej hrám, že za takého stavu sa to už ťažko dobieha. Navyše Nitra je v laufe, hrá výborne, takže ten zápas sme jednoducho pokašľali.“
