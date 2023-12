Belányi si veľmi váži prvé čisté konto, Gašpar si užil 400. zápas

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice odplatili v 31. kole Tipos extraligy prehru Liptovskému Mikulášu spred dvoch dní na jeho ľade. V sobotu doma vyhrali jednoznačne 5:0 a poistili si piate miesto v tabuľke. Do bránky sa postavil Filip Belányi, ktorý nahradil slovinskú jednotku v tíme Gašpera Krošelja a tento ťah sa napokon vyplatil.



„Prvá tretina bola trošku ťažšia z mojej strany, keďže som dlhšie nechytal, ale som rád, že som sa do toho dostal. Chalani mi pomohli, a to nielen prvú tretinu, ale celý zápas,“ vravel 23-ročný góman spod Urpína a k prvému čistému kontu v aktuálnej sezóne poznamenal: „Mal som pred zápasom v hlave, že by som nechcel inkasovať gól, mal som už čisté kontá sezóny predtým, ale túto sezónu je to prvýkrát s nulou. Veľmi si to vážim, keďže je to zatiaľ takpovediac hore – dole. Dúfam, že budem pokračovať v takýchto výkonoch.“



Pre banskobystrického útočníka Rastislava Gašpara to bol štvorstý extraligový zápas. A hoci sa proti Liptákom bodovo nepresadil, nemusel byť po stretnutí sklamaný „Ja som si dnešný zápas užil ako každý. Verím, že budem hlavne zdravý a bude mi to ešte pribúdať,“ vyjadril sa k nevšednému jubileu a k samotnému duelu povedal: „Bol to odlišný zápas ako pred dvoma dňami na Liptove, či už zo strany Mikuláša alebo našej. U nich sme hrali všetci hrozne, držal nás brankár Krošelj, tam bol on najlepší hráč a dnes sme všetci od brankára Belányiho až po posledného hráča hrali super, za čo sme spokojní. Chceme začať novú víťaznú vlnu.“



Liptáci sa pod Urpínom nevedeli presadiť a takmer vo všetkých činnostiach ťahali za kratší koniec. Tréner L. Mikuláša Juraj Faith na brífingu otvorene pomenoval príčiny prehry: „Bol to rozdielny zápas než pred dvoma dňami u nás. V Bystrici sme boli od začiatku všade neskoro, pomalší, všetky súboje sme prehrávali, tak to vyzeralo celý zápas. Do hry sme sa trochu dostali až vtedy, keď domáci trochu zvoľnili. Bystrickí cudzinci prehrali našich cudzincov. Prvé dva naše útoky skončili na mínus dva, to je ťažko potom vyhrávať zápasy.“