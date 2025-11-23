Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Belasí ukončili šnúru troch prehier, Michalovce zdolali 3:0

Na snímke zľava Albert Michnáč, brankár Vladimír Glosár (obaja Michalovce), Tomáš Královič (Slovan) a Miroslav Macejko (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce 23. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

O ich góly sa postarali Jonáš Peterek a Sena Acolatse, brankár Henri Kiviaho kryl všetkých 19 striel hostí.

Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľňajšom 22. kole Tipsport ligy Duklu Michalovce 3:0. „Belasí“ tak ukončili šnúru troch prehier. O ich góly sa postarali Jonáš Peterek a Sena Acolatse, brankár Henri Kiviaho kryl všetkých 19 striel hostí.



Tipsport liga 22. kolo:

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 17. Peterek (Acolatse, Fabuš), 34. Acolatse (Pecararo, Dmowski), 58. Jendek (O´Connor). Rozhodcovia: Žák, Krajčík – D. Konc ml., Hajnik, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 4442 divákov.

Slovan: Kiviaho – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – R. Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Kukumberg, Lupták

Michalovce: Glosár – Rimko, Welsh, Kubka, Bindulis, Macejko, Roman – Spodniak, Roy, Virtanen – Michnáč, Lichanec, Safaralejev – Svitana, Hrabčák, Fominych – Stahoň, Bartánus, A. Varga
