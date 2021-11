Belenenses Lisabon chce podať žalobu pre nepravdivé výroky o klube

Lisabon 30. novembra (TASR) - Prezident portugalského futbalového klubu Belenenses Lisabon plánuje podať žalobu na jedného z ligových činovníkov. Ten v oficiálnom stanovisku uviedol, že Belenenses chcel cez víkend nastúpiť na ligové derby s Benficou napriek tomu, že mal po prepuknutí koronavírusovej infekcie k dispozícii iba deväť hráčov.



Šéf Belenensesu Rui Pedro Soares tvrdí, že to nie je pravda a chce sa proti tomuto tvrdeniu brániť súdnou cestou. V inkriminovanom stretnutí viedla Benfica nad značne oslabeným súperom už v polčase 7:0 a rozhodca musel duel na začiatku druhého predčasne ukončiť, keďže Belenensesu zostalo na ihrisku už iba šesť futbalistov. "To, čo bolo napísané v oficiálnom ligovom stanovisku, je nepravdivé," vyhlásil Soares. "Povedal som, že je to hanba a bol som pobúrený, že musíme hrať. Vyhlásil som to za prítomnosti polície, hasičov i rozhodcov. Na súde sa ukáže, ako to naozaj bolo."



Belenenses síce oficiálne nepožiadal o odloženie zápasu, podľa klubu však táto zodpovednosť ležala na pleciach ligových predstaviteľov a zdravotníckych úradov. "Neboli sme v stave hrať a nie je povinnosťou Belenensesu, aby žiadal o odklad stretnutia," tvrdí Soares. Podľa neho mali úrady poslať celý tím do karantény. Medzitým sa ukázalo, že až 13 členov klubu je nakazených novým koronavírusovým variantom omikron. Belenenses chce teraz požiadať kompetentných o opakovanie zápasu, keďže podľa nich nebol regulárne odohratý.



Zástupcovia Benficy po zápase v oficiálnom vyhlásení uviedli, že tiež boli nútení nastúpiť a zápas označili za jeden z najsmutnejších momentov v histórii portugalského futbalu.