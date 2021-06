Belgičan De Bruyne sa po operácii pripojil ku spoluhráčom

Tubize 7. júna (TASR) - Kevin De Bruyne dorazil ako posledný hráč do kempu belgickej futbalovej reprezentácie pred ME 2020 v Tubize.



"To je skvelá správa," cituje agentúra dpa slová trénera Roberta Martineza. Hráč Manchestru City sa musel v sobotu podrobiť operácii zlomeného nadočnicového oblúka. Dvadsaťdeväťročný De Bruyne utrpel zranenie vo finále Ligy majstrov proti FC Chelsea (0:1), keď sa zrazil s nemeckým obrancom Antoniom Rüdigerom.



"Potrebuje ešte niekoľko dní a v okamihu, keď dá medicínske oddelenie zelenú, začne s tréningom," dodal kouč.



Stredopoliar pravdepodobne nenastúpi v úvodnom zápase v B-skupine ME 2020 proti Rusku (12. júna). "Ale je tu. Motivovaný a nadšený," skonštatoval Martinez.