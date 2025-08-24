< sekcia Šport
Belgičan De Lie triumfoval v cyklistických pretekov Renewi Tour
Belgičan Arnaud De Lie triumfoval v záverečnej piatej etape cyklistických pretekov Renewi Tour a zároveň sa stal celkovým víťazom tohto podujatia.
Autor TASR
Leuven 24. augusta (TASR) - Belgičan Arnaud De Lie triumfoval v záverečnej piatej etape cyklistických pretekov Renewi Tour a zároveň sa stal celkovým víťazom tohto podujatia. V 185 km dlhej etape uspel 23-ročný člen tímu Lotto v záverečnom špurte, v ktorom zdolal Holanďana Mathieu van der Poela (Alpecin-Deceuninck) a Belgičana Driesa De Bondta (Decathlon AG2R La Mondiale Team).
5. etapa Renewi Tour (Leuven - Leuven, 185 km):
1. Arnaud De Lie (Bel./Lotto) 3:59:38 h, 2. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck), 3. Dries De Bondt (Bel./ Decathlon AG2R La Mondiale Team), 4. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 5. Dylan Groenewegen (Hol./Team Jayco AlUla), 6. Lorenzo Milesi (Tal./Movistar Team) všetci rovnaký čas ako víťaz
konečné poradie Renewi Tour:
1. De Lie 19:24:42 h, 2. van der Poel +3 s, 3. Tim Wellens (Bel./SAE Team Emirates-XRG) +31, 4. Fred Wright (V. Brit./Bahrajn-Victorious) +55, 5. Olav Kooij (Hol./Team Visma Lease a Bike) +57, 6. Bittner +59,
