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Belgičan Debast nezasiahne ani do duelu so Španielskom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Dôvodom je pretrvávajúci spor so zamestnávateľom Debasta, portugalským Sportingom Lisabon.

Autor TASR
Los Angeles 10. júla (TASR) - Dvadsaťdvaročný obranca Zeno Debast nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii vo štvrťfinálovom stretnutí majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku proti Španielsku. Dôvodom je pretrvávajúci spor so zamestnávateľom Debasta, portugalským Sportingom Lisabon.

Podľa oficiálneho stanoviska Sportingu nie je Debast v dôsledku zranenia spôsobilý nastúpiť do stretnutia, čo je však v rozpore hodnotením lekárskeho tímu Belgicka a stanoviska orgánov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Debast si privodil zranenie nohy v príprave na záverečný turnaj, zatiaľ na podujatí neodohral ani minútu. Duel Belgicka so Španielskom je na programe v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ. Informovala agentúra DPA.
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