Belgičan Merlier triumfoval v 3. etape Tour de France

Tour de France - 3. etapa (Valenciennes - Dunkirk (178,3 km):



1. Tim Merlier (Bel./Soudal Quick-Step) 4:16:55 h, 2. Jonathan Milan (Tal./Lidl Trek), 3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Victorious), 4. Sören Waerenskjold (Nór./Uno-X Mobility), 5. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 6. Biniam Girmay (Eritrea/Intermarche-Wanty), 7. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck), 8. Danny van Poppel (Hol./Red Bull-BORA-hansgrohe), 9. Pascal Ackermann (Nem./Israel-Premier Tech), 10. Amaury Capiot (Bel./Arkea-B&B Hotels) všetci rovnaký čas ako víťaz







priebežné poradie:



1. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) 12:55:37 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) +4 s, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +6, 4. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels), 5. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma Lease a Bike), 6. Enric Mas (Šp./Movistar Team) všetci +10, 7. Joseph Blackmore (V. Brit./Israel-Premier Tech), 8. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility), 9. Ben O'Connor (Aust./Team Jayco AlUla) všetci +41, 10. Emanuel Buchmann (Nem./Cofidis) +49

Dunkirk 7. júla (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom tretej etapy pretekov Tour de France. V takmer 179 kilometrov dlhej etape z Valenciennes do Dunkirku uspel v záverečnom špurte pred Talianom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) a Nemcom Philom Bauhausom (Bahrain-Victorious).Pondelkové dianie poznačil pád a následné odstúpenie Belgičana Jaspera Philipsena, priebežného lídra bodovacej súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra. V žltom drese zostáva po pondelku Holanďan Mathieu van der Poel, do cieľa prišiel v rovnakom čase ako víťaz.uviedol Merlier v televíznom rozhovore po etape.Profilovo rovinatá etapa sa začala za premenlivých podmienok, čo nahrávalo hromadnému špurtu pred cieľovou páskou. Jej úvodné kilometre veľa vzruchu nepriniesli, najskôr sa pokúšala o únik dvojica Rickaert a Mohorič, no už po pár kilometroch ich pelotón pohltil. Rovnaká situácia sa zopakovala o čosi neskôr, celkovo sa celý balík držal desiatky kilometrov pokope vďaka pokojnému tempu.Postupom času trápil na trati čoraz silnejší bočný vietor, pred prvou dôležitou métou tretej etapy, šprintérskou prémiou v Isbergues, sa však zvyšovala rýchlosť. Cieľom bolo zabojovať o cenné body v boji o zelený dres. Na situáciu doplatil Philipsen, po tvrdom páde napokon musel odstúpiť z pretekov. Cenných 20 bodov si vybojoval Milan.Po tejto udalosti sa situácia opäť stabilizovala, nik neprejavoval väčší záujem o roztrhnutie pelotónu. Wellens vystúpil z balíka 37 kilometrov pred finišom a veľmi rýchlo si vytvoril viac ako minútový náskok od ostatných pred jedinou vrchárskou prémiou dňa na Mount Cassel. Po zisku bodu sa stal lídrom priebežného poradia o najlepšieho vrchára a vrátil sa do balíka.O všetkom dôležitom sa rozhodlo vo finiši, približne tri kilometre pred koncom sa roztrhol pelotón po páde a ďalšia kolízia prišla tesne pred cieľovou páskou. V tesnom finiši napokon Merlier prevýšil Milana a na tomto podujatí získal celkovo druhý etapový triumf.