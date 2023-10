Belgičania a Francúzi postúpili na šampionát

7. kolo kvalifikácie ME 2024



B-skupina:



Holandsko - Francúzsko 1:2 (0:1)



Góly: 83. Hartman - 7. a 53. Mbappe







Írsko - Grécko 0:2 (0:2)



Góly: 20. Jakumakis, 45.+4 Masuras







tabuľka:



1. Francúzsko 6 6 0 0 13:1 18*



2. Grécko 6 4 0 2 12:5 12



3. Holandsko 5 3 0 2 9:7 9



4. Írsko 6 1 0 5 5:9 3



5. Gibraltár 5 0 0 5 0:17 0



*-istý postup







F-skupina:



Rakúsko - Belgicko 2:3 (0:1)



Góly: 72. Laimer, 84. Sabitzer (z 11 m) - 12. a 55. Lukebakio, 58. Lukaku, ČK: 78. Onana (Belg.) po 2. ŽK







Estónsko - Azerbajdžan 0:2 (0:2)



Góly: 9. Bajramov, 45.+4. Šejdajev (z 11 m)







tabuľka:



1. Belgicko 6 5 1 0 16:3 16*



2. Rakúsko 6 4 1 1 14:7 13



3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6



4. Azerbajdžan 5 1 1 3 4:11 4



5. Estónsko 6 0 1 5 2:18 1



*-istý postup







J-skupina:



Portugalsko - SLOVENSKO 3:2 (2:0)



Góly: 29. a 72. Ronaldo (prvý z 11 m), 18. Ramos - 69. Hancko, 80. Lobotka. ŽK: Fernandes, Palhinha - Pekarík, Duda, Suslov, Gyömbér (na lavičke), Hrošovský (na lavičke). Rozhodovali: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.), 50.033 divákov.



Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, A. Silva, Cancelo - Fernandes, Palhinha (86. Otavio), B. Silva (86. R. Neves) - Ronaldo, Ramos (86. Jota), Leao (65. Joao Felix)



SR: Dúbravka - Pekarík (76. Tomič), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (46. Bénes), Lobotka, Duda - Schranz (86. Ďuriš), Boženík (65. Polievka), Mak (46. Suslov)







Island - Luxembursko 1:1 (1:0)



Góly: 23. Óskarsson - 46. Rodrigues. Rozhodoval: Gishamer (Rak.), ŽK: Ingason, Finnsson - Mahmutovič, Curci, C. Martins, Chanot, Moris



Island: Rúnarsson - Sampsted, Pálsson, Ingason, Finnsson - Willumsson (70. Thorsteinsson), Traustason, Haraldson - Johannesson (70. G. Sigurdsson), Óskarsson (70. Finnbogason), A. Sigurdsson (85. Anderson)



Luxembursko: Moris - Chanot, Mahmutovič, Carlson - C. Martins - Džogovič (46. Jans), Barreiro, Sinani, Pinto (85. O. Thill) - Curci (46. Rodrigues), V. Thill (61. Olesen)







Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina 0:2 (0:2)



Góly: 13. Rahmanovič, 41. Stevanovič. Rozhodoval: Sylwestrzak (Poľ.), ŽK: Salanovič (Lichtenštajnsko)



Lichtenštajnsko: B. Büchel - Malin (71. Marxer), Wieser, Hofer - Wolfinger (33. Schlegel), Lüchinger, Sele, M. Büchel, Göppel - Luque Notaro (71. Kindle), Salanovič



Bosna a Hercegovina: Šehič - Dedič (90.+3. Gazibegovič), Barišič (78. Ziljkič), Hadžikadunič, Kolašinac (86. Čivič) - Pjanič (78. Hadžiahmetovič), Cimirot - Stevanovič, Rahmanovič, Demirovič - Džeko (86. Bilbija)







tabuľka:



1. Portugalsko 7 7 0 0 27:2 21*



2. SLOVENSKO 7 4 1 2 10:5 13



3. Luxembursko 7 3 2 2 8:17 11



4. Bosna a Hercegovina 7 3 0 4 7:9 9



5. Island 7 2 1 4 11:10 7



6. Lichtenštajnsko 7 0 0 7 1:21 0



*-istý postup

Bratislava 13. októbra (TASR) - Futbalisti Belgicka a Francúzska si v piatok zaistili postup na ME 2024. Belgičania v 7. kole kvalifikácie zvíťazili v priamom súboji o prvú priečku v F-skupine na pôde Rakúska 3:2. V šlágri večera Francúzi uspeli v B-skupine v Holandsku 2:1. V "slovenskej" J-skupine Island doma remizoval s Luxemburskom 1:1.Duel Rakúska a Belgicka bol priamym súbojom o miestenku na šampionát do Nemecka a domáci duel vo Viedni nezvládli, keď prehrávali už 0:3. Skóre otvoril v 12. minúte Dodi Lukebakio z prvej šance Belgičanov v stretnutí, keď ušiel po krídle rakúskej obrane a presadil sa z uhla. Útočník FC Sevilla pridal v 55. minúte aj druhý gól, keď jeho strelu z diaľky dvakrát tečovala domáca obrana. Bezpečný trojgólový náskok Belgičanom zariadil o tri minúty neskôr primárny kanonier tímu Romelu Lukaku po rýchlom protiútoku. Rakúšania ešte zabojovali. V 73. minúte znížil Konrad Laimer na 1:3 a v 84. minúte premenil Marcel Sabitzer pokutový kop a dostal Rakúšanov na dostrel jediného gólu. No na zisk bodov to už nestačilo.Holanďania túžili v amsterdamskej Aréne vrátiť Francúzom prehru 0:4 z prvého vzájomného merania síl v skupine, no duel odštartovali zle. Úradujúci vicemajstri sveta sa dostali do vedenia už v 7. minúte po jednoduchej akcii. Krajný obranca Jonathan Clauss poslal center do preplnenej šestnástky a Kylian Mbappe ho volejom umiestnil do siete, keď ho nedokázal ubrániť Lutsharel Geertruida. "Oranjes" inkasovaný gól zaskočil a prvú akú-takú šancu si vypracovali až 27. minúte, no v šestnástke osamotený Joey Veerman vypálil vysoko nad bránu. Francúzsky brankár Mike Maignan mal prvýkrát prácu až v 36. minúte, keď sa musel natiahnuť proti strele Xaviho Simonsa, no loptu dokázal vyraziť do bezpečného priestoru.Úvod druhého polčasu mal veľmi podobný priebeh. Mbappe potvrdil, že mu ku skórovaniu veľa netreba, v 53. minúte si prevzal loptu, vystrelil z hranice šestnástky presne pod brvno a zvýšil na 2:0. Kanonier Paríža St. Germain tak mal po stretnutí na konte šesť gólov v kvalifikácii a 42. v reprezentačnom drese. Holanďania sa postarali ešte v závere o drámu, keď vo svojom debute v reprezentácii zamieril z uhla presne Quilindschy Hartman, no na prehre svojho mužstva už nič nezmenil.Vyhliadky na postup z B-skupiny si zvýšili Gréci zásluhou víťazstva 2:0 na pôde Írska. Už do prestávky skórovali Georgias Jakumakis a Georgios Masuras a Gréci sa tak posunuli v tabuľke na 2. miesto o tri body pred Holanďanov, ktorí však odohrali o jeden duel menej.Luxembursko na Islande bránilo tretiu priečku tabuľky, no od 23. minúty prehrávalo. Domáci sa dokázali vyhnúť ofsajdovej pasci a Arnor Sigurdsson mohol poslať Orrimu Óskarssonovi loptu pred bránu do vyloženej šance. Hráči z Beneluxu však vyrovnali ihneď po zmene strán. Po pár sekundách na trávniku rozvlnil sieť Gerson Rodrigues. Bosna a Hercegovina potvrdila pozíciu favorita a v Lichtenštajnsku zvíťazila 2:0.