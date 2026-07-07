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Belgičania hladko zdolali USA 4:1 a postúpili do štvrťfinále
Výborný vstup do zápasu korunoval európsky zástupca v 9. minúte, keď po strieľanej prihrávke od Raskina doklepol loptu do odkrytej brány De Ketelaere.
Autor TASR,aktualizované
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Seattle 7. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka si zahrajú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Rozhodlo o tom ich hladké víťazstvo v noci na utorok v Seattli nad domácim výberom USA 4:1. Hrdinom európskeho zástupcu sa stal v stretnutí dvojgólový útočník Charles De Ketelaere. Súperom belgického tímu budú v súboji o postup medzi štyri najlepšie tímy úradujúci majstri Európy zo Španielska.
Duelu predchádzala najkontroverznejšia udalosť doterajšieho priebehu turnaja. Po telefonáte prezidenta USA Donalda Trumpa šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi zrušil riadiaci orgán svetového futbalu jednozápasový dištanc americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Ten mohol nastúpiť napriek rozsiahlej kritike údajného politického zasahovania do rozhodovacieho procesu. Kráľovský belgický futbalový zväz proti jeho štartu podal oficiálny protest, FIFA však svoje rozhodnutie udeliť Balogunovi podmienečné zrušenie trestu potvrdila. Balogun dostal červenú kartu v dueli šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine (2:0). V spomínanom stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. Európska futbalová únia (UEFA) označila rozhodnutie FIFA za prekročenie červenej čiary.
Američania čakajú na výraznejší úspech od úvodných MS v roku 1930 v Uruguaji, na ktorých brali bronz. Do štvrťfinále sa odvtedy prebojovali iba na záverečnom turnaji v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike. Belgičania si zahrajú vo štvrťfinále tretíkrát od roku 2014. Na svetovom šampionáte v Rusku 2018 získali bronzové medaily, čo je ich historicky najväčší úspech. Štvrťfinálový zápas medzi Belgickom a Španielskom je na programe v piatok 10. júla od 21.00 h SELČ v Inglewoode.
Na prvú nebezpečnú situáciu sa čakalo iba približne 45 sekúnd. Belgický obranca Castagne strelou spoza šestnástky poriadne natiahol brankára Freesa. Výborný vstup do zápasu korunoval európsky zástupca v 9. minúte, keď po strieľanej prihrávke od Raskina doklepol loptu do odkrytej brány De Ketelaere. Belgičania hrali vo vysokej intenzite, ktorá robila domácemu výberu značné problémy. Zverenci trénera Rudiho Garciu zaznamenali už v úvodnej štvrťhodine sedem streleckých pokusov, z toho tri do priestoru americkej brány. Prvý škrt cez rozpočet v taktickej príprave Belgicka znamenalo pre Garciu zranenie stredopoliara Onanu, ktorého musel stiahnuť z hry už v 21. minúte. Do hry prišiel Vanaken a práve on bol pri inkasovanom góle svojho tímu. Tillman mieril z priameho kopu ponad belgický múr, avšak Vanaken zmenil trajektóriu strely do protipohybu brankára Courtoisa - 1:1. Prešlo iba niekoľko sekúnd a Belgicko znovu viedlo. Individuálnu kvalitu opäť potvrdil na ľavom krídle aktívny Trossard, odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea, ktorý v krátkom rozostupe skóroval druhýkrát na turnaji.
Američania sa potrebovali zlepšiť najmä smerom dopredu. Pomôcť im k tomu malo prvé striedanie, tréner Pochettino stiahol z hry nevýrazného Desta a na pravý kraj ofenzívy poslal Reynu. Namiesto vyrovnania však domáci výber prehrával od 57. minúty už o dva góly. Obrovskú chybu urobil brankár Freese, ktorý síce najskôr dobre prečítal nakopnutú loptu, ale mimo šestnástky si zbytočne situáciu skomplikoval. Možnosť skórovať sa otvorila z viac ako 30 metrovej diaľky striedajúcemu Vanakenovi a 33-ročný stredopoliar zariadil Belgicku vedenie 3:1. Od tohto momentu Belgičania bez vážnejších problémov kontrolovali zápas a kráčali za postupom medzi osmičku najlepších. Dramatický záver mohol zariadiť v 82. minúte americký útočník Balogun, ale ľavačkou pálil iba do Courtoisa. Pečiatku na belgický postup pridal Lukaku, ktorý sa opäť presadil v pozícii striedajúceho hráča. Tridsaťtriročný kanonier skóroval tretíkrát na turnaji a celkovo zaznamenal rekordný 93. gól za národný tím pri svojom 131. štarte.
Duelu predchádzala najkontroverznejšia udalosť doterajšieho priebehu turnaja. Po telefonáte prezidenta USA Donalda Trumpa šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi zrušil riadiaci orgán svetového futbalu jednozápasový dištanc americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Ten mohol nastúpiť napriek rozsiahlej kritike údajného politického zasahovania do rozhodovacieho procesu. Kráľovský belgický futbalový zväz proti jeho štartu podal oficiálny protest, FIFA však svoje rozhodnutie udeliť Balogunovi podmienečné zrušenie trestu potvrdila. Balogun dostal červenú kartu v dueli šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine (2:0). V spomínanom stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. Európska futbalová únia (UEFA) označila rozhodnutie FIFA za prekročenie červenej čiary.
Američania čakajú na výraznejší úspech od úvodných MS v roku 1930 v Uruguaji, na ktorých brali bronz. Do štvrťfinále sa odvtedy prebojovali iba na záverečnom turnaji v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike. Belgičania si zahrajú vo štvrťfinále tretíkrát od roku 2014. Na svetovom šampionáte v Rusku 2018 získali bronzové medaily, čo je ich historicky najväčší úspech. Štvrťfinálový zápas medzi Belgickom a Španielskom je na programe v piatok 10. júla od 21.00 h SELČ v Inglewoode.
MS vo futbale - osemfinále:
Štadión Lumen Field, Seattle (USA)
USA - Belgicko 1:4 (1:2)
Góly: 31. Tillman - 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90.+3 Lukaku. Rozhodcovia: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všetci Jor.), ŽK: McKennie, Tillman (obaja USA), 66.925 divákov.
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman - Dest (46. Reyna), Balogun (90.+2 Wright), Pulisic (59. Berhalter)
Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (21. Vanaken), Raskin (89. Witsel) - Lukebakio (67. Doku), Tielemens, Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)
Štadión Lumen Field, Seattle (USA)
USA - Belgicko 1:4 (1:2)
Góly: 31. Tillman - 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90.+3 Lukaku. Rozhodcovia: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všetci Jor.), ŽK: McKennie, Tillman (obaja USA), 66.925 divákov.
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman - Dest (46. Reyna), Balogun (90.+2 Wright), Pulisic (59. Berhalter)
Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (21. Vanaken), Raskin (89. Witsel) - Lukebakio (67. Doku), Tielemens, Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)
Na prvú nebezpečnú situáciu sa čakalo iba približne 45 sekúnd. Belgický obranca Castagne strelou spoza šestnástky poriadne natiahol brankára Freesa. Výborný vstup do zápasu korunoval európsky zástupca v 9. minúte, keď po strieľanej prihrávke od Raskina doklepol loptu do odkrytej brány De Ketelaere. Belgičania hrali vo vysokej intenzite, ktorá robila domácemu výberu značné problémy. Zverenci trénera Rudiho Garciu zaznamenali už v úvodnej štvrťhodine sedem streleckých pokusov, z toho tri do priestoru americkej brány. Prvý škrt cez rozpočet v taktickej príprave Belgicka znamenalo pre Garciu zranenie stredopoliara Onanu, ktorého musel stiahnuť z hry už v 21. minúte. Do hry prišiel Vanaken a práve on bol pri inkasovanom góle svojho tímu. Tillman mieril z priameho kopu ponad belgický múr, avšak Vanaken zmenil trajektóriu strely do protipohybu brankára Courtoisa - 1:1. Prešlo iba niekoľko sekúnd a Belgicko znovu viedlo. Individuálnu kvalitu opäť potvrdil na ľavom krídle aktívny Trossard, odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea, ktorý v krátkom rozostupe skóroval druhýkrát na turnaji.
Američania sa potrebovali zlepšiť najmä smerom dopredu. Pomôcť im k tomu malo prvé striedanie, tréner Pochettino stiahol z hry nevýrazného Desta a na pravý kraj ofenzívy poslal Reynu. Namiesto vyrovnania však domáci výber prehrával od 57. minúty už o dva góly. Obrovskú chybu urobil brankár Freese, ktorý síce najskôr dobre prečítal nakopnutú loptu, ale mimo šestnástky si zbytočne situáciu skomplikoval. Možnosť skórovať sa otvorila z viac ako 30 metrovej diaľky striedajúcemu Vanakenovi a 33-ročný stredopoliar zariadil Belgicku vedenie 3:1. Od tohto momentu Belgičania bez vážnejších problémov kontrolovali zápas a kráčali za postupom medzi osmičku najlepších. Dramatický záver mohol zariadiť v 82. minúte americký útočník Balogun, ale ľavačkou pálil iba do Courtoisa. Pečiatku na belgický postup pridal Lukaku, ktorý sa opäť presadil v pozícii striedajúceho hráča. Tridsaťtriročný kanonier skóroval tretíkrát na turnaji a celkovo zaznamenal rekordný 93. gól za národný tím pri svojom 131. štarte.
Hlasy po zápase /zdroj: FIFA/:
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Všetkým, ktorí vstali uprostred noci, aby nás podporili, by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Dnes by mali byť šťastní a hrdí na svojich hráčov. Ukázali sme, že Belgicko je veľká futbalová krajina.“
Charles De Ketelaere, strelec dvoch gólov Belgicka: „Toto je vec, o ktorej snívate ako dieťa – postúpiť do play off a dostať sa do štvrťfinále. Je to výnimočné pre mňa, pre krajinu aj pre tím. Momentálne sa teda cítim naozaj výborne. Dali sme do toho všetko a sme šťastní. Dúfam, že si dnešný večer užili aj v Belgicku. Ďakujeme za stálu podporu, som naozaj šťastný.“
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Od začiatku to bolo naozaj náročné. Belgicku blahoželáme, bolo lepšie ako my. Nebol to náš deň. Musíme sa z toho poučiť, zápas si vyhodnotiť a pochopiť, prečo sme k nemu nepristúpili rovnako ako k ostatným stretnutiam na majstrovstvách sveta.“
Rudi Garcia, tréner Belgicka: „Všetkým, ktorí vstali uprostred noci, aby nás podporili, by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Dnes by mali byť šťastní a hrdí na svojich hráčov. Ukázali sme, že Belgicko je veľká futbalová krajina.“
Charles De Ketelaere, strelec dvoch gólov Belgicka: „Toto je vec, o ktorej snívate ako dieťa – postúpiť do play off a dostať sa do štvrťfinále. Je to výnimočné pre mňa, pre krajinu aj pre tím. Momentálne sa teda cítim naozaj výborne. Dali sme do toho všetko a sme šťastní. Dúfam, že si dnešný večer užili aj v Belgicku. Ďakujeme za stálu podporu, som naozaj šťastný.“
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Od začiatku to bolo naozaj náročné. Belgicku blahoželáme, bolo lepšie ako my. Nebol to náš deň. Musíme sa z toho poučiť, zápas si vyhodnotiť a pochopiť, prečo sme k nemu nepristúpili rovnako ako k ostatným stretnutiam na majstrovstvách sveta.“