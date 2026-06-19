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Belgičania idú do duelu s Iránom s cieľom bodovať naplno
Víťazstvo ich posunie minimálne do stretnutia medzi Egyptom a Novým Zélandom na čelo tabuľky a do výhodnej pozície smerom k postupu zo skupiny.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Všetky duely prvého kola G-skupiny majstrovstiev sveta sa skončili remízou a Belgicko s Iránom preto vstúpia do nedeľného duelu na štadióne SoFi v rovnakej pozícii. Víťazstvo ich posunie minimálne do stretnutia medzi Egyptom a Novým Zélandom na čelo tabuľky a do výhodnej pozície smerom k postupu zo skupiny. Dôležitý duel je na programe od 21.00 SELČ na Štadióne SoFi v Los Angeles.
Belgičania v dueli s Egyptom inkasovali ako prvý z kopačky Ashoura a bod pre nich zariadil v 66. minúte až striedajúci Romelu Lukaku. Útočník Neapola sa síce nepresadil, avšak vinou jeho aktivity v pokutovom území si dal vlastný gól obranca Mohamed Hany. Belgické médiá nepovažujú deľbu bodov za ten najhorší scenár a kapitán Youri Tielemans v nej aj napriek sklamaniu našiel pozitíva. Tréner Rudi Garcia je podobného názoru, no v ďalšom zápase už očakáva len jeden výsledok. „Rešpektujeme Irán, ale víťazstvo je pre nás nevyhnutné,“ vyjadril sa Garcia podľa The Brussels Times. Očakáva sa, že francúzsky kormidelník zasiahne do základnej zostavy z pondelka proti Egyptu. Lukaku ešte po sezóne plnej zranení nie je pripravený na plnú minutáž, no zmeny by mohli prísť napríklad na postoch krajných obrancov. Tridsiatnici Timothy Castagne a ani Thomas Meunier totiž príliš nepresvedčili a na lavičke sú pripravení Maxim de Cuyper či Joaquin Seys. Obaja zažili výkonnostne kvalitné sezóny.
V prvom dueli si Irán pripísal bod za remízu 2:2 proti Novému Zélandu. V dueli dvakrát doťahoval manko, pričom odpoveď na góly Elijahu Justa mali Ramin Rezaeian a Mohammad Mohebi. „Team Melli“ predviedli viacero sľubných pasáží a ukázali svetu, že nie sú na šampionáte len do počtu. Do druhého zápasu pravdepodobne nenastúpi Saman Ghoddos, ktorý sa proti N. Zélandu zranil. Iránci však bojujú najmä s komplikáciami mimo ihriska, ktoré sa týkali aj duelu proti Belgicku. Týka sa to najmä vstupných víz do USA. Tím mal v pláne vycestovať do dejiska duelu dva dni pred jeho začiatkom, ale podľa štvrtkového vyjadrenia im túto požiadavku zamietli. Tamojší zväz plánuje podať sťažnosť.
Belgičania v dueli s Egyptom inkasovali ako prvý z kopačky Ashoura a bod pre nich zariadil v 66. minúte až striedajúci Romelu Lukaku. Útočník Neapola sa síce nepresadil, avšak vinou jeho aktivity v pokutovom území si dal vlastný gól obranca Mohamed Hany. Belgické médiá nepovažujú deľbu bodov za ten najhorší scenár a kapitán Youri Tielemans v nej aj napriek sklamaniu našiel pozitíva. Tréner Rudi Garcia je podobného názoru, no v ďalšom zápase už očakáva len jeden výsledok. „Rešpektujeme Irán, ale víťazstvo je pre nás nevyhnutné,“ vyjadril sa Garcia podľa The Brussels Times. Očakáva sa, že francúzsky kormidelník zasiahne do základnej zostavy z pondelka proti Egyptu. Lukaku ešte po sezóne plnej zranení nie je pripravený na plnú minutáž, no zmeny by mohli prísť napríklad na postoch krajných obrancov. Tridsiatnici Timothy Castagne a ani Thomas Meunier totiž príliš nepresvedčili a na lavičke sú pripravení Maxim de Cuyper či Joaquin Seys. Obaja zažili výkonnostne kvalitné sezóny.
V prvom dueli si Irán pripísal bod za remízu 2:2 proti Novému Zélandu. V dueli dvakrát doťahoval manko, pričom odpoveď na góly Elijahu Justa mali Ramin Rezaeian a Mohammad Mohebi. „Team Melli“ predviedli viacero sľubných pasáží a ukázali svetu, že nie sú na šampionáte len do počtu. Do druhého zápasu pravdepodobne nenastúpi Saman Ghoddos, ktorý sa proti N. Zélandu zranil. Iránci však bojujú najmä s komplikáciami mimo ihriska, ktoré sa týkali aj duelu proti Belgicku. Týka sa to najmä vstupných víz do USA. Tím mal v pláne vycestovať do dejiska duelu dva dni pred jeho začiatkom, ale podľa štvrtkového vyjadrenia im túto požiadavku zamietli. Tamojší zväz plánuje podať sťažnosť.
nedeľa, 21. júna, 21.00 SELČ
Štadión SoFi (Los Angeles)
G-skupina, 2. kolo:
Belgicko - Irán, rozhodujú: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.)
predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan, Hajsafi, Mohammadi - Ezatolahi - Jahanbakhsh, Torabi, Mohebi, Ghayedi - Taremi
Štadión SoFi (Los Angeles)
G-skupina, 2. kolo:
Belgicko - Irán, rozhodujú: Herrera - Navarro, Chade (všetci Arg.)
predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana, Tielemans - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Kanaanizadegan, Hajsafi, Mohammadi - Ezatolahi - Jahanbakhsh, Torabi, Mohebi, Ghayedi - Taremi