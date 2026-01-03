< sekcia Šport
Belgičania na úvod B-skupiny podľahli Číne tesne 1:2
V trojsetovej bitke potom Zizou Bergs podľahol Čangovi Č'-čenovi 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7 a rozhodujúcu štvorhru Belgičania prehrali 7:5, 6:7 (5), 6:10.
Autor TASR
Sydney 3. januára (TASR) - Belgickým tenistom nevyšiel vstup do bojov na podujatí United Cup v Austrálii. Na turnaji miešaných družstiev v noci na sobotu prehrali s Číňanmi 1:2. Úvodný duel B-skupiny v Sydney zvládla Elise Mertensová, keď zdolala Ču Lin 6:2, 6:2. V trojsetovej bitke potom Zizou Bergs podľahol Čangovi Č'-čenovi 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7 a rozhodujúcu štvorhru Belgičania prehrali 7:5, 6:7 (5), 6:10.
United Cup
B-skupina (Sydney):
Belgicko - Čína 1:2
Elise Mertensová - Ču Lin 6:2, 6:2
Zizou Bergs - Čang Č'-čen 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7
Elise Mertensová, Zizou Bergs - Ču Lin, Čang Č'-čen 7:5, 6:7 (5), 6:10
B-skupina (Sydney):
Belgicko - Čína 1:2
Elise Mertensová - Ču Lin 6:2, 6:2
Zizou Bergs - Čang Č'-čen 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7
Elise Mertensová, Zizou Bergs - Ču Lin, Čang Č'-čen 7:5, 6:7 (5), 6:10