Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Šport

Belgičania na úvod B-skupiny podľahli Číne tesne 1:2

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V trojsetovej bitke potom Zizou Bergs podľahol Čangovi Č'-čenovi 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7 a rozhodujúcu štvorhru Belgičania prehrali 7:5, 6:7 (5), 6:10.

Autor TASR
Sydney 3. januára (TASR) - Belgickým tenistom nevyšiel vstup do bojov na podujatí United Cup v Austrálii. Na turnaji miešaných družstiev v noci na sobotu prehrali s Číňanmi 1:2. Úvodný duel B-skupiny v Sydney zvládla Elise Mertensová, keď zdolala Ču Lin 6:2, 6:2. V trojsetovej bitke potom Zizou Bergs podľahol Čangovi Č'-čenovi 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7 a rozhodujúcu štvorhru Belgičania prehrali 7:5, 6:7 (5), 6:10.



United Cup

B-skupina (Sydney):

Belgicko - Čína 1:2

Elise Mertensová - Ču Lin 6:2, 6:2

Zizou Bergs - Čang Č'-čen 7:6 (2), 6:7 (3), 5:7

Elise Mertensová, Zizou Bergs - Ču Lin, Čang Č'-čen 7:5, 6:7 (5), 6:10
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: (Ne)znalostná spoločnosť?

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal január?

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026