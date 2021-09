Belgičania nastúpia proti Bielorusom bez Courtoisa, Witsela i Carrasca

Brusel 7. septembra (TASR) - Belgickí futbalisti Thibaut Courtois, Axel Witsel a Yannick Carrasco sa nepredstavia v stredajšom dueli kvalifikácie MS 2022 proti Bielorusku v Kazani. Tréner Roberto Martinez ich v utorok uvoľnil z reprezentačných povinností a vrátili sa tak do svojich klubov.



Už v pondelok sa odpojili od belgickej reprezentácie Romelu Lukaku, Jan Vertonghen a Thomas Meunier. Do tímu naopak prišli reprezentanti do 21 rokov Yari Verschaeren a Charles De Ketelaere.



Belgičania s prehľadom vedú kvalifikačnú E-skupinu s 13 bodmi, pred druhými Čechmi majú náskok šesť bodov. Informácie pochádzajú zo serveru lesoir.be.