Belgičania s cenným bodom z Ríma, Tedesco: Vylúčenie zmenilo zápas

Rím 11. októbra (TASR) - Futbalisti Belgicka prehrávali v Ríme s domácim Talianskom už 0:2, napokon však vybojovali cenný bod po remíze 2:2. Situácia v tabuľke 2. skupiny A-divízie Ligy národov je tak po tomto výsledku ešte viac zamotaná. Na čele sú so siedmimi bodmi Taliani pred šesťbodovým Francúzskom, ktoré vo štvrtok zdolalo Izrael 4:1. Tretie Belgicko nazbieralo štyri body, posledný Izrael prehral všetky tri doterajšie zápasy.



Belgičania nezačali na Olympijskom štadióne dobre. Už v 1. minúte prepadli na súperovej polovici, Taliani potiahli kontru po ľavej strane, odkiaľ našiel Federico Dimarco prízemným centrom na zadnej žrdi Andreu Cambiasa a ten na dvakrát prekonal Koena Casteelsa. Mužstvo trénera Luciana Spallettiho bolo pri chuti a v 24. minúte viedlo už o dva góly. Výbornú prácu odviedol opäť Dimarco, ktorý kolmou prihrávkou preniesol hru na voľného Cambiasa a jeho strelu vyrazil Casteels iba pred Matea Reteguiho - 2:0. Ešte v závere prvého polčasu si však "azúroví" skomplikovali komfortnú situáciu vylúčením Lorenza Pellegriniho a Belgičania udreli hneď z následnej štandardnej situácie. Nacvičený signál zakončil obaľovačkou k žrdi Maxim De Cuyper, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v národnom tíme.



"Niekedy sú zápasy, o ktorých nerozhoduje to, čo hráči predvedú na ihrisku," narážal Spalletti na podľa neho prísne vylúčenie Pellegriniho. Po hodine hry sa hosťom podarilo vyrovnať, keď sa v malom vápne presadil Leandro Trossard. Belgicko malo územnú prevahu v držaní lopty, na tri body však nedosiahlo. "Súper si toho veľa nevytvoril pred Gianluigim (Donnarummom - pozn.). My sme mu však dovolili potrestať nás z priamych kopov. Štandardné situácie boli pre nás dnes veľký problém na oboch stranách ihriska. Vieme, na čom musíme popracovať," poznamenal pre DAZN Spalletti.



Hostia získali v Ríme cenný bod napriek tomu, že im chýbala dvojica ofenzívnych ťahúňov Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku. "Červená karta zmenila zápas. Vylúčenie súperovho hráča nám nepochybne pomohlo," konštatoval Domenico Tedesco. Tridsaťdeväťročný kouč Belgicka duel vo svojej rodnej krajine neprežíval nijako mimoriadne. "Pripravovali sme sa na kvalitného súpera, vôbec som neriešil, že ideme hrať proti Taliansku. S bodom musíme byť spokojní." V pondelok čaká jeho tím dôležitý zápas s Francúzskom, v prípade víťazstva sa priblíži k postupu do marcového štvrťfinále LN.



Francúzi zvládli svoj duel na neutrálnom ihrisku v Budapešti s Izraelom aj bez kapitána Kyliana Mbappeho. Útočník Realu Madrid čelil vo svojej krajine kritike za to, že sa rozhodol pre zdravotné problémy vynechať októbrové zápasy LN, no vo svojom klube nastúpil v sobotu v ligovom zápase proti Villarrealu.



Duel bol dlho otvorený, Francúzi spečatili svoj triumf až dvoma gólmi v závere. "Dnes nám veľmi pomohli striedajúci hráči. Guendouzi a Barcola boli rozdieloví. Máme mladý tím, pri absenciách Kyliana a Griezmanna dostali šancu ďalší hráči. Chýbajú nám skúsenosti, no tie nahrádzame bojovnosťou. Izrael nám dal gól zo svojej jedinej šance, ale páčila sa mi reakcia hráčov. Nespanikárili a naďalej sa držali nášho systému," uviedol pre uefa.com tréner Francúzska Didier Deschamps.