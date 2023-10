Belgičania spečatili postup na ME, Lukebakio: Sme hladní po úspechoch

Viedeň 14. októbra (TASR) - Futbalisti Belgicka sa stali jedným z troch tímov, ktoré v piatok spečatili svoj postup na budúcoročné ME v Nemecku. Belgičania oslavovali po víťazstve na pôde Rakúska (3:2). Najväčšiu zásluhu na tom mal dvojgólový útočník Dodi Lukebakio, ktorý si v jedenástom štarte za Belgicko otvoril strelecký účet v najcennejšom drese.



Belgičania prechádzajú generačnou obmenou kádra po neúspechoch na vrcholových podujatiach. Zároveň aj vplyvom absencií kľúčových hráčov Kevina De Bruyneho, Thibauta Courtoisa či Leonarda Trossarda musel tréner Domenico Tedesco vytiahnuť do národného tímu niekoľko novicov. "Som veľmi hrdý na všetkých mladých hráčov. Niektorí hrali prvýkrát. S týmito hráčmi mám veľa plánov. Tento úspech je veľmi dôležitý pre celé Belgicko. Nebolo to ľahké," uviedol belgický kouč.



Belgicko si vypracovalo na štadióne Ernsta Happela vo Viedni trojgólový náskok v prvej hodine hry. Dvakrát sa presadil Dodi Lukebakio a deviaty gól pridal najlepší strelec kvalifikácie Romelu Lukaku. Pre Lukebakia to boli prvé góly v jedenástom štarte za Belgicko: "Čakal som dlho. Lepšiu chvíľu na svoje prvé góly za národný tím som si nemohol vymyslieť. V závere sme ukázali skvelú mentalitu. Som veľmi hrdý na svoj tím. Máme novú generáciu, sme hladní po úspechoch."



Rakúšania nezložili zbrane a duel dvoma gólmi zdramatizovali zásluhou Konrada Laimera a Marcela Sabitzera. "Môžem svoj tím len pochváliť. Zaslúžili sme si viac. Za stavu 0:3 by si nikto nemyslel, že by sme sa mohli pokúsiť o obrat," povedal domáci kormidelník Ralf Rangnick. Rakúšania sú v F-skupine zatiaľ na druhej postupovej priečke s 13 bodmi a sedembodovým náskokom pred Švédmi, ktorí majú zápas k dobru. Rakúsko si tak musí na spečatenie postupu počkať. "Je to škoda, že sme to nemohli osláviť po tomto zápase, oslava sa však len odkladá," dodal Laimer.