Belgičania vstúpili do turnaja úspešne, zdolali v F-skupine Kanadu 1:0

Belgický brankár Thibaut Courtois likviduje pokutový kop Kanaďana Alphonsa Daviesa v zápase F-skupiny MS v Katare 2022 Belgicko - Kanada (1:0) v Dauhe 23. novembra 2022. Foto: TASR - AP

F-skupina, 1. kolo:



Belgicko - Kanada 1:0 (1:0)



Gól: 44. Batshuayi. ŽK: Carrasco, Meunier, Onana - Davies, Johnston. Rozhodovali: Sikazwe (Zamb.) - Dos Santos (Angola), Marrengula (Moz.), 40.432 divákov.



Belgicko: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, De Bruyne, Witsel, Carrasco (46. Meunier) - Tielemans (46. Onana), Batshuayi (78. Openda), E. Hazard (62. Trossard)



Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Hoilett (58. Larin), Hutchinson (58. Kone), Eustaquio (81. Osorio), Laryea (74. Adekugbe) - Buchanan (81. Millar), David, Davies

Belgický hráč Michy Batshuayi (uprostred) strieľa úvodný gól vo futbalovom zápase F-skupiny Belgicko - Kanada na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Dauhá 23. novembra 2022. Foto: TASR - AP

tabuľka:



1. Belgicko 1 1 0 0 1:0 3



2. Maroko 1 0 1 0 0:0 1



. Chorvátsko 1 0 1 0 0:0 1



4. Kanada 1 0 0 1 0:1 0

Al Raján 23. novembra (TASR) - Belgickí futbalisti zvládli svoj prvý zápas na 22. majstrovstvách sveta. V stredajšom stretnutí F-skupiny v Al Rajáne zdolali Kanadu 1:0. Alphonso Davies z Bayernu Mníchov mohol zámorský tím v 10. min poslať z jedenástky do vedenia, no nepresadil sa. V 44. minúte tak rozhodol Michy Batshuayi.Kanaďania postúpili na MS iba druhýkrát v histórii a premiérovo od roku 1986. V Mexiku pri svojej prvej účasti prehrali všetky tri zápasy, postupne proti Francúzsku, Maďarsku a Sovietskemu zväzu. Zámorský tím nestrelil ani jeden gól a túto štatistku zatiaľ nezmenil ani na tohtoročnom šampionáte. Belgičania naopak obhajujú v Katare tretie miesto z Ruska a úspešne vstúpili do turnaja aj pri Perzskom zálive, keď tesne zdolali Kanadu a patrí im prvé miesto v skupine.Stretnutia druhého kola v tejto skupine sa hrajú v nedeľu, Belgičania sa stretnú s Marokom (14.00 h) a Chorváti nastúpia proti Kanade (17.00 h).Kanaďania boli v úvode zápasu aktívnejší a dostali sa do niekoľkých šancí, najväčšiu mali v 10. minúte. Junior Hoilett rozohral rohový kop, lopta sa dostala k Tajonovi Buchananovi, no jeho strelu zblokoval rukou Yannick Carrasco. Hra síce potom pokračovala, ale rozhodca ju po chvíli prerušil, keďže dostal informáciu od VARu a išiel sa pozrieť na videozáznam. Po jeho preskúmaní rozhodol o pokutovom kope pre Kanadu, no Alphonso Davies z Bayernu Mníchov nedokázal prekonať Thibauta Courtoisa. V 23. minúte zahrozili aj Belgičania. Eden Hazard prenikol do šestnástky, prihral Yourimu Tielemansovi, ktorý našiel ešte Michy Batshuayiho, ale ten trafil len brániaceho Kamala Millera. Kanaďania pokračovali v aktívnej hre, ale v prvom polčase sa nakoniec tešili z gólu Belgičania. Toby Alderweireld predviedol dlhý odkop za obranu súpera a Batshuayi nedal šancu brankárovi Milanovi Borjanovi.Reprezentanti Kanady sa aj v druhej časti tlačili pred belgickú bránu, no napriek tomu sa im nedarilo skórovať. V 80. minúte po centri Alistaira Johnstona hlavičkoval Cyle Larin, ale Courtois opäť podržal svoj tím. Belgičania pozornou obranu už nedovolili súperovi viac šancí a udržali tesný jednogólový náskok. Kanaďania vyhrali na strely vyhrali 21:9, ale v ofenzíve boli jaloví.