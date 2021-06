Belgičania zdolali Fínov 2:0, v skupine nestratili ani bod

B-skupina - 3. kolo:



Petrohrad



Fínsko - Belgicko 0:2 (0:0)



Góly: 74. Hrádecký (vlastný), 81. Lukaku. Rozhodovali: Brych – Borsch, Lupp (všetci Nem.)



Fínsko: Hrádecký – Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen (70. Alho) – Lod (90.+1 Forss), Sparv (59. Schüller), Kamara – Pohjanpalo (70. Kauko), Pukki (90.+1 Jensen)

Belgicko: Courtois – Boyata, Denayer, Vermaelen – Trossard (75. Meunier), De Bruyne (90.+1 Vanaken), Witsel, Chadli – Doku (76. Batshuayi), Lukaku (84. Benteke), Hazard



1. BELGICKO 3 3 0 0 7:1 + 6 9

2. DÁNSKO 3 1 0 2 5:4 + 1 3

3. FÍNSKO 3 1 0 2 1:3 - 2 3

4. RUSKO 3 1 0 2 2:7 - 5 3



Petrohrad 21. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili vo svojom záverečnom zápase B-skupiny ME 2020 v Petrohrade nad Fínskom 2:0. S plným počtom 9 bodov skončili v tabuľke na 1. mieste. Fíni obsadili s tromi bodmi 3. miesto a musia čakať na vývoj v ďalších skupinách.O triumfe rozhodli zverenci Roberta Martineza v druhom polčase, keď si dal v 74. minúte vlastný gól Lukáš Hrádecký, druhý pridal Romelu Lukaku o sedem minút neskôr.Fíni skončili v tabuľke na treťom mieste, o ich postupe do osemfinále bude závisieť od výsledkov v ostatných skupinách. Suomi však majú len tri body a pasívne skóre, čo im veľmi reálne šance nedáva. Do vyraďovacej fázy postupujú prvé dva tímy a štyri najlepšie z tretích miest zo šiestich základných skupín.Belgičania mali zápas pevne pod kontrolou už od úvodného hvizdu. Fínov zatlačili na ich polovici, ale gólové šance si nedokázali vypracovať. V 23. minúte si po akcii De Bruyneho takmer do vlastnej siete zrazil Arajuuri a tri minúty pred koncom polčasu výborne zasiahol Hradecký po strele Dokua. Na tieto dve najväčšie šance Belgičanov nedokázali Fíni odpovedať, severania sa na polovicu súpera dostali iba sporadicky, ale v prvej 45-minútovke sa napokon tlaku favorita dokázali ubrániť. V úplnom závere prvého dejstva sa Belgičania dožadovali pokutového kopu, keď O'Shaughnessy zastavil Hazarda, ale nemeckí arbitri správne rozhodli, že sa nejednalo o faul.Aj po prestávke pokračovala prevaha Belgicka, ale "červení diabli" si stále dlhé minúty nedokázali vypracovať gólovú šancu. V 53. minúte mal dobrú možnosť Hazard, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope, ale mieril iba do rúk Hradeckého. O desať minút mal ten istý hráč ešte lepšiu možnosť, ale brankár Fínov tentokrát vytiahol bravúrny zákrok. Belgičania potom strelili gól zásluhou Lukakua, ktorého vysunul De Bruyne, ale VAR napokon odhalil milimetrový ofsajd a arbitri tento gól neuznali. O desať minút neskôr však favorit zlomil súpera aj s dávkou šťastia. Vermaelen vyskočil najvyššie po rohovom kope a hoci trafil iba do žrde, loptu si následne vrazil do brány brankár Hradecký. Belgičania napokon pridali ešte jeden gól, keď sa opäť po spolupráci s De Byruynem presadil kanonier Lukaku.