Belgičanka Loena Hendrickxová získala titul na ME v krasokorčuľovaní

ženy: 1. Loena Hendrickxová (Belg.) 213,25, 2. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 206,52, 3. Nina Pinzarroneová (Belg.) 202,29, 4. Livia Kaiserová (Švajč.) 194,72, 5. Lorine Schildová (Fr.) 183,86, 6. Sarina Joosová (Tal.) 180,83, ..., 29. Vanesa ŠELMEKOVÁ (SR) 44,24 - nepostúpila do voľných jázd

Kaunas 13. januára (TASR) - Belgičanka Loena Hendrickxová sa prvýkrát v kariére stala majsterkou Európy v krasokorčuľovaní. Zisk zlatej medaily spečatila v sobotných voľných jazdách na šampionáte v litovskom Kaunase, keď zvíťazila so známkou 213,25 bodu. Druhá skončila obhajkyňa titulu z vlaňajších ME vo fínskom Espoo Anastasija Gubanovová z Gruzínska (206,52). Bronz získala ďalšia Belgičanka, iba 17-ročná Nina Pinzarroneová (202,29).Dvadsaťštyriročná Hendrickxová sa dočkala zlatej medaily na piaty pokus. Vlani to premiérovo dotiahla na stupne víťazov, keď obsadila striebornú pozíciu za Gubanovovou. Predtým bola na ME siedma, piata a štvrtá. Vo voľnej jazde využila svoje skúsenosti a vsadila na istotu, keď do svojho repertoáru zaradila technicky ľahšie skoky ako jej súperky. Tie však zrealizovala bez väčších chýb, ktoré by ju mohli stáť vysokú bodovú zrážku a po krátkom programe predviedla aj najhodnotnejšiu voľnú jazdu.Vďaka nej sa belgické krasokorčuľovanie prvýkrát v histórii dostalo v ženskej kategórii na zlatý stupienok. Úspech tejto krajiny podčiarkla tretím miestom Pinzarroneová, ktorá už vlani nebola ďaleko od pódiového umiestnenia.Slovenská reprezentantka Vanesa Šelmeková nepostúpila vo svojej premiére na ME do voľných jázd. Šestnásťročná Slovenka dostala od rozhodcov známku 44,24 bodu za svoje vystúpenie v krátkom programe a obsadila konečné 29. miesto.