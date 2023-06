Belgičanky vyhrali nad Španielkami 64:58 a majú prvý titul

ME v Slovinsku a Izraeli - ženy, zápasy o medaily:



finále:



Španielsko - Belgicko 58:64 (32:25)

najviac bodov: Casasová 14, Carrerová 12, Ginzová 10 - Meessemannová 24, Linskensová 18 (15 doskokov), Vanlooová 13

TH: 8/5 - 25/22, fauly: 20:18, trojky: 5:4, štvrtiny: 17:13, 15:12, 16:18, 10:21



o 3. miesto:



Maďarsko - Francúzsko 68:82 (30:49)



o 5. miesto:



Nemecko - Srbsko 62:78 (34:47)



Konečné poradie ME 2023:



1. Belgicko, 2. Španielsko, 3. Francúzsko, 4. Maďarsko, 5. Srbsko, 6. Nemecko, 7. Česko, 8. Čierna Hora, 9. Taliansko, 10. Veľká Británia, 11. Grécko, 12. SLOVENSKO, 13. Lotyšsko, 14. Turecko, 15. Slovinsko, 16. Izrael

Prehľad víťaziek ME:



1938 Taliansko



1950 ZSSR



1952 ZSSR



1954 ZSSR



1956 ZSSR



1958 Bulharsko



1960 ZSSR



1962 ZSSR



1964 ZSSR



1966 ZSSR



1968 ZSSR



1970 ZSSR



1972 ZSSR



1974 ZSSR



1976 ZSSR



1978 ZSSR



1980 ZSSR



1981 ZSSR



1983 ZSSR



1985 ZSSR



1987 ZSSR



1989 ZSSR



1991 ZSSR



1993 Španielsko



1995 Ukrajina



1997 Litva



1999 Poľsko



2001 Francúzsko



2003 Rusko



2005 ČR



2007 Rusko



2009 Francúzsko



2011 Rusko



2013 Španielsko



2015 Srbsko



2017 Španielsko



2019 Španielsko



2021 Srbsko



2023 Belgicko



Ľubľana 25. júna (TASR) - Belgické basketbalistky sa stali prvýkrát v histórii majsterkami Európy. Vo finálovom stretnutí turnaja v Slovinsku a Izraeli zvíťazili v Ľubľani nad Španielkami 64:58. Na šampionáte triumfovali hneď vo svojej premiére v súboji o zlato.Belgičanky mali doteraz na konte z ME dvakrát bronz (2017, 2021). Hráčky z Pyrenejského polostrova pri svojej šiestej finálovej účasti iba druhýkrát neuspeli, predtým v roku 2007. Triumfovali v rokoch 1993, 2013, 2017 a 2019.Španielky od začiatku udávali tón duelu, súperky nepustili do vedenia v prvých troch štvrtinách ani raz. Strelecky sa však presadzovali najmä hráčky z lavičky, Queralt Casasová z nich napokon nazbierala najviac bodov - 14. Zo základnej päťky sa do dvojciferných čísiel dostala iba 21-ročná pivotka Valencie Raquel Carrerová, ktorá dala 12 bodov.Belgičanky sa dostali do vedenia až 4:15 min pred koncom a pod vedením svojej opory Emmy Meessemannová si už titul nenechali vziať. Pivotka Fenerbahce Istanbul napokon nazbierala 24 bodov a 8 doskokov, Kyara Linskensová pridala 18 bodov a 15 doskokov. Španielky nezvládli záver, keď v záverečnej desaťminútovke dali iba 10 bodov.Slovenky obsadili na podujatí konečné 12. miesto. Zaznamenali jedno víťazstvo nad Tureckom.