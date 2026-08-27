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Belgičanky zdolali Holanďanky 3:2 a sú bez prehry
S Holanďankami zvíťazili 3:2 na sety.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. augusta (TASR) - Volejbalistky Belgicka si vo svojom poslednom zápase na ME v C-skupine pripísali na konto piate víťazstvo. S Holanďankami zvíťazili 3:2 na sety a suverénne postúpili do osemfinále. Istotu účasti vo vyraďovačke mali pred týmto zápasom aj Holanďanky, ktoré utrpeli prvú prehru. Posledný zápas v skupine odohrajú v piatok v Baku proti domácemu Azerbajdžanu.
Poľky zdolali v A-skupine Nemky hladko 3:0 a v piatok si zahrajú s Turkyňami o víťazstvo v skupine. Nezaváhali ani Srbky, tie potvrdili post lídra v B-skupine víťazstvom nad Ukrajinkami 3:0.
Poľky zdolali v A-skupine Nemky hladko 3:0 a v piatok si zahrajú s Turkyňami o víťazstvo v skupine. Nezaváhali ani Srbky, tie potvrdili post lídra v B-skupine víťazstvom nad Ukrajinkami 3:0.
volejbal-ženy - ME
A-skupina (Istanbul)
Poľsko - Nemecko 3:0 (19, 23, 24)
B-skupina (Brno)
Ukrajina - Srbsko 0:3 (-21, -22, -21)
C-skupina (Baku)
Holandsko - Belgicko 2:3 (-25, -22, 22, 18, -13)
A-skupina (Istanbul)
Poľsko - Nemecko 3:0 (19, 23, 24)
B-skupina (Brno)
Ukrajina - Srbsko 0:3 (-21, -22, -21)
C-skupina (Baku)
Holandsko - Belgicko 2:3 (-25, -22, 22, 18, -13)